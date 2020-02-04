Коронавирус: под карантин попало японское круизное судно с 3500 людьми на борту

Япония установила карантин круизному кораблю с 3500 человек на борту, им делают тесты на новый коронавирус после того, как тест у сошедшего в Гонконге пассажира оказался позитивным.
В понедельник вечером несколько работников карантина зашли на борт судна Diamond Princess в порту Йокогамы, чтобы проверить здоровье всех 2500 пассажиров и 1000 членов экипажа.
Это было решено сделать после того, как у 80-летнего пассажира, который вышел с судна в Гонконге 25 января, тест оказался позитивным.
Япония в субботы запретила въезжать иностранцам, которые в последние недели были в китайской провинции Хубэй - эпицентре новой вспышки коронавируса, а также гражданам Китая с паспортами провинции Хубэй. Въезд может быть запрещен и людям, у которых имеются симптомы вируса.
Так, Япония уже запретила въезд восьмерым иностранцам.
В понедельник Министерство здравоохранения сообщило, что у 20 человек в Японии тест на новый вирус был позитивным, но у четырех из них не выражались его симптомы.
Япония репатриировала более 500 своих граждан из города Ухань в провинции Хубэй, где началась вспышка коронавируса.