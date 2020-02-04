Вт, 4.02.2020
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Коронавирус: под карантин попало японское круизное судно с 3500 людьми на борту

ФОТО: AP/Scanpix

Япония установила карантин круизному кораблю с 3500 человек на борту, им делают тесты на новый коронавирус после того, как тест у сошедшего в Гонконге пассажира оказался позитивным.

В понедельник вечером несколько работников карантина зашли на  борт судна Diamond Princess в порту Йокогамы, чтобы проверить здоровье всех 2500 пассажиров и 1000 членов экипажа.

Это было решено сделать после того, как у 80-летнего пассажира, который вышел с судна в Гонконге 25 января, тест оказался позитивным.

Япония в субботы запретила въезжать иностранцам, которые в последние недели были в китайской провинции Хубэй - эпицентре новой вспышки коронавируса, а также гражданам Китая с паспортами провинции Хубэй. Въезд может быть запрещен и людям, у которых имеются симптомы вируса.

Так, Япония уже запретила въезд восьмерым иностранцам.

В понедельник Министерство здравоохранения сообщило, что у 20 человек в Японии тест на новый вирус был позитивным, но у четырех из них не выражались его симптомы.

Япония репатриировала более 500 своих граждан из города Ухань в провинции Хубэй, где началась вспышка коронавируса.

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