Коронавирус: под карантин попало японское круизное судно с 3500 людьми на борту

В понедельник вечером несколько работников карантина зашли на борт судна Diamond Princess в порту Йокогамы, чтобы проверить здоровье всех 2500 пассажиров и 1000 членов экипажа.

Это было решено сделать после того, как у 80-летнего пассажира, который вышел с судна в Гонконге 25 января, тест оказался позитивным.

Япония в субботы запретила въезжать иностранцам, которые в последние недели были в китайской провинции Хубэй - эпицентре новой вспышки коронавируса, а также гражданам Китая с паспортами провинции Хубэй. Въезд может быть запрещен и людям, у которых имеются симптомы вируса.