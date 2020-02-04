Погиб в свой юбилей: подробности смертельного пожара в Елгавском крае

Тридцать лет - именно столько исполнилось мужчине, который в будущем года свой день рождения уже отпраздновать не сможет.

Стало ясно, что огонь в квартире бушевал уже какое-то время. Некоторые из ближайших соседей пытались не паниковать и, не дожидаясь пожарных, сами вломились в горящее жилье и удачно вытащили мужчину, находившегося неподалеку от входных дверей.

Прибывшие пожарные тушили пламя и параллельно обыскивали комнаты. Они нашли два сильно обгоревших человеческих тела.

Когда огонь был уже частично потушен и спасатели сумели пробраться на второй этаж дома, был найден еще один погибший. Дом выгорел на площади в сто квадратных метров, борьбу с пламенем пожарные завершили только около двух часов ночи, сообщает Degpunktā.

"Принимая во внимание обстоятельства, что к моменту прибытия здание уже горело полностью, можно сделать вывод, что о пожаре сообщили с опозданием. Рядом с объектом не было места забора воды, поэтому воду обеспечивали привозом", - указал передаче заместитель начальника бригады VUGD Земгальского региона Райвис Пужулис.

Скорее всего, обитатели дома не заметили пожар, так как находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.