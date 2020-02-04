Вт, 4.02.2020
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Ояр Спаритис: экономика не может обеспечить рабочие места для молодых ученых

Ояр Спаритис

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Экономика Латвии не может обеспечить рабочие места для молодых ученых, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 президент Латвийской академии наук (ЛАН) Ояр Спаритис. 

По этой причине многие молодые ученые уезжают на стажировку в США, Швейцарию или Великобританию. Хорошо, если часть этих молодых ученых не остается за границей, а возвращается в Латвию, сказал президент академии. 

Он подчеркнул, что в Латвии стипендия докторантов составляет 113 евро в месяц, тогда как в Эстонии - 1000 евро, а в Литве - около 800 евро.

В результате докторанты в Латвии вынуждены откладывать научную работу, чтобы искать возможности, как заработать на жизнь, сказал Спаритис. 

"Наша экономика и отсутствующая у нас индустрия не могут обеспечить молодых ученых рабочими местами", - резюмировал президент Латвийской академии наук.

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