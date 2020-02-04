Топ-10 ⟩ Наряды BAFTA: лучшие платья звёзд на премии

Зои Кравиц в золотом платье от Saint Laurent. Золотое платье-футляр подчеркнуло изящную талию дочери музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне. Наряд говорит сам за себя, потому к нему девушка надела минимум украшений.

ФОТО: TOLGA AKMEN / AFP/Scanpix

ФОТО: TOLGA AKMEN / AFP/Scanpix

Номинантка в категории "Лучшая женская роль" Шарлиз Терон в воздушном шифоновом платье от Dior лилового цвета с глубоким декольте. Секрет идеальной посадки наряда в том, что у Dior есть манекен, сверхточно повторяющий все изгибы тела Шарлиз. Об этом накануне BAFTA рассказала стилист актрисы Лесли Фремар.

ФОТО: AFP/REUTERS/FP/SIPA

ФОТО: AFP/REUTERS/FP/SIPA

Руни Мара в элегантном платье Givenchy Haute Couture. Девушка выбрала для церемонии чёрное платье Givenchy с объёмными рукавами и юбкой, украшенной аппликацией.

ФОТО: AFP/REUTERS/FP/SIPA

Обладательница награды "Лучшая женская роль" Рене Зеллвегер прибыла на церемонию в классическом наряде в розовых тонах с оригинальным вырезом лифа от Prada.

ФОТО: AFP/REUTERS/FP/SIPA

А вот Марго Робби выбрала для красной дорожки чёрное платье Chanel Haute Couture. Почти все последние выходы знаменитой Харли Квинн — в нарядах этого дома.

ФОТО: AFP/REUTERS/FP/SIPA

Сирша Ронан была в наряде от Gucci. Наряд звезды "Маленьких женщин" максимально прост и элегантен, а весь образ делают аксессуары и оригинальный локон прически.

ФОТО: AFP/REUTERS/FP/SIPA

Кхалиси Эмилия Кларк была в простом чёрное платье, но от Schiaparelli. Платье было расшито бисером и пайетками. Свой образ актриса дополнила серьгами с прямоугольными сапфирами.

ФОТО: AFP/REUTERS/FP/SIPA

Пожалуй платье от Gucci британской модели Джоди Тернер-Смит был самым ярким на церемонии. Ткань платья с необычным декольте расшита жёлтыми пайетками.

ФОТО: AFP/REUTERS/FP/SIPA

ФОТО: AFP/REUTERS/FP/SIPA

Актриса "Чернобыля" выбрала наряд от Miu Miu с белыми крыльями. Само платье глубокого тёмно-синего цвета, однако под разным освещением оно меняет цвет до чёрного.

ФОТО: AFP/REUTERS/FP/SIPA

ФОТО: AFP/REUTERS/FP/SIPA

Актриса Элла Балинска для торжественного мероприятия выбрала украшения из коллекции Panthère de Cartier и кутюрное платье со шлейфом Giambattista Valli. Крупный цветочный принт, воланы и рюши добавляли образу легкости и воздушности.

ФОТО: AFP/REUTERS/FP/SIPA

ФОТО: AFP/REUTERS/FP/SIPA

Однако, как сообщалось, по-настоящему привлечь внимание публики смогла дочь знаменитого актёра Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради Лили-Роуз Депп. 20-летняя девушка вышла на публику в откровенном наряде без нижнего белья.