Меган Маркл выходит на работу! Герцогиня Сассекская станет ведущей шоу на Netflix

Меган Маркл нашла работу! Инсайдер сообщил, что герцогиня Сассекская возвращается на телевидение после длительного перерыва. Но не в качестве актрисы. Теперь Меган попробует себя в роли ведущей. Об этом пишет издание Page Six.
Согласно информации собеседника издания, близкого к съёмочной группе, шоу называется I Do, Redo. В нём Меган будет помощницей своей лучшей подруги, свадебному стилисту Джессике Малруни.
По информации издания, жена принца Гарри будет помогать участницам программы вступить в новый брак. Суть программы заключается в том, что в ней будут помогать супругам, чьи свадебные церемонии оказались кошмаром. Кому как не Меган помогать устраивать по-настоящему королевскую свадьбу!
Шоу будут показывать на Netflix.
Гонорар Маркл за один съёмочный день составит 588 долларов [около 531 евро].
Помимо этого, ранее герцогиня Сассекская подписала контракт со студией Disney - Меган будет озвучивать персонажей мультфильмов. Все вырученные средства должны будут перечисляться на счета благотворительной организации, которая занимается сохранением дикой природы и защитой животных от браконьеров.
Кто такая Джессика Малруни?
Она является супругой сына бывшего премьер-министра Канады. Малруни познакомилась с Меган, когда та жила в Торонто и участвовала в съёмках сериала "Форс-мажоры". Недавно Джессика вызвала гнев поклонников Кейт Миддлтон, поскольку написала двусмысленное сообщение в соцсетях. Многие увидели в её обращении критику в адрес герцогини Кембриджской.