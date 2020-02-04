Дело об избиении первоклассника в Иецаве: Перелом носа не подтвердился

В настоящее время полиция ведет следствие по делу о возможном избиении ученика первого класса основной школы Иецавы. Земгальское региональное управление уже получило заключение экспертов, которые перелома носа не констатировали, пояснила Калниня. Также ожидаются заключения экспертов и по другим вопросам.

О возможном насилии в отношении первоклассника ранее сообщалось в СМИ.

Тогда же в Иецавском самоуправлении пояснили, что руководство школы, администрация муниципального отдела образования и Сиротский суд иецавского края сделали все необходимое, чтобы установить обстоятельства происшествия.

Был проведен опрос школьников и учителей, проанализированы записи с камер видонаблюдения, однако свидетельств применения какого-либо насилия в образовательном учреждении найдено не было.

Также сообщалось, что Госполиция начала административное делопроизводство о возможном избиении первоклассника Иецавской начальной школы. Как уточнила представитель Земгальского управления Госполиции Арлита Долга, 28 ноября в связи с упомянутым происшествием было начато административное делопроизводство.

В программе Bez Tabu мать мальчика рассказывала, что 13 ноября в школе к ее сыну подошел более старший ученик и нанес ребенку несколько ударов по лицу, трамировав нос. По словам матери, в больнице у ее сына констатировали поверхостные раны головы и перелом носа.

Директор Иецвской основной школы Айя Семенова указала, что имеющиеся в распоряжении учебного заведения факты не свидетельствуют о том, что конфликт мог произойти стенах школы.