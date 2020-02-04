Дело об избиении первоклассника в Иецаве: Перелом носа не подтвердился

Экспертиза не подтвердила перелом носа у первоклассника, который мог быть избит в Иецавской начальной школе. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя Земгальского регионального управления Госполиции Даце Калниню.
В настоящее время полиция ведет следствие по делу о возможном избиении ученика первого класса основной школы Иецавы. Земгальское региональное управление уже получило заключение экспертов, которые перелома носа не констатировали, пояснила Калниня. Также ожидаются заключения экспертов и по другим вопросам.
О возможном насилии в отношении первоклассника ранее сообщалось в СМИ.
Тогда же в Иецавском самоуправлении пояснили, что руководство школы, администрация муниципального отдела образования и Сиротский суд иецавского края сделали все необходимое, чтобы установить обстоятельства происшествия.
Был проведен опрос школьников и учителей, проанализированы записи с камер видонаблюдения, однако свидетельств применения какого-либо насилия в образовательном учреждении найдено не было.
Также сообщалось, что Госполиция начала административное делопроизводство о возможном избиении первоклассника Иецавской начальной школы. Как уточнила представитель Земгальского управления Госполиции Арлита Долга, 28 ноября в связи с упомянутым происшествием было начато административное делопроизводство.
В программе Bez Tabu мать мальчика рассказывала, что 13 ноября в школе к ее сыну подошел более старший ученик и нанес ребенку несколько ударов по лицу, трамировав нос. По словам матери, в больнице у ее сына констатировали поверхостные раны головы и перелом носа.
Директор Иецвской основной школы Айя Семенова указала, что имеющиеся в распоряжении учебного заведения факты не свидетельствуют о том, что конфликт мог произойти стенах школы.
"Мы также опросили школьников, однако нет ни одного свидетельтства или информации, подтверждающих, что нечто подобное имело бы место. Эта ситуция, когда никто на самом деле ничего об этом факте не знает", — сообщила директор школы.