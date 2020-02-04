Вт, 4.02.2020
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Оказавшийся на улицах Эстонии наркотик убивает человека изнутри

Наркотики. Иллюстративное фото.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Наркотик alfa-pvp (также называют «НЛО» или «флакка»), который пять лет назад вызвал панику в США, добрался до Эстонии. Это химическое вещество, которое в буквальном смысле убивает человека изнутри и вызывает паранойю, пишет Rus.Postimees.

Кристаллическое вещество, внешне напоминающее соль для ванны, используют в качестве заменителя фентанила.

Наркотик, который изначально приобрел популярность на востоке Эстонии, добрался и до столицы. Вещество вызывает у человека паранойю, а также эйфорию. Употребившему наркотик может казаться, что он обладает нечеловеческими способностями.

"Образно говоря он разъедает вас изнутри", - сообщил руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро.

"Прием alfa-pvp не приведет сразу же к смертельной передозировке, но при длительном употреблении наркотика организму наносится катастрофический вред", - добавил он.

В 2015 году 37-летняя мать двоих детей сообщила новостному изданию NBC, как развившаяся паранойя заставила ее спрыгнуть с моста в реку. "Я лишь помню, что когда была в реке, мне казалось, что я смогу дышать под водой", описывала события того дня американка.

По словам Пикаро, полиции в последние годы удалось нарушить деятельность групп в соцсетях, где предлагались всевозможные наркотики. Также полицейский добавил, что в этом году они намерены уделить много времени борьбы с наркотиком alfa-pvp.

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