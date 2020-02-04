Вт, 4.02.2020
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В Риге "обнесли" торговый центр: похищен товар на тысячи евро, охраннику пришлось стрелять

ФОТО: Фото очевидца

Ранним утром в воскресенье, 2 февраля, в одном из рижских торговых центров на ул. Бривибас произошла крупная кража со взломом. Информацию о преступлении Русскому TVNET подтвердили в Государственной полиции.

"В воскресенье Госполиция получила информацию о факте кражи в одном из торговых центров на ул. Бривибас. В связи с упомянутым происшествием Госполиция начала уголовный процесс, а именно - о краже со взломом", - рассказала представитель Госполиции Анце Розите.

В полиции не стали уточнять, о каком именно торговом центре идет речь и на какую сумму был причинен ущерб. Однако по неофициальной информации, речь идет о торговом центре Elkor Plaza.

По словам сотрудников центра, кража произошла в районе пяти утра: преступники разбили одну из витрин и в течение трех минут похитили единицы техники на сумму в районе 40 тыс. евро.

На ограбление успел отреагировать сотрудник охраны, сделав предупредительные выстрелы в воздух. Однако задержать преступников не удалось.

Комментариев от представителей компании Elkor на момент публикации материала получить не удалось.

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