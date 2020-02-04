Нурмагомедов отказался "побить Макгрегора еще раз" за 100 миллионов долларов

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предложение из Саудовской Аравии провести бой-реванш с Конором Макгрегором за 100 миллионов долларов. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Дагестане.
Нурмагомедов отметил, что не заинтересован во втором поединке с ирландцем, и отверг возможность заработать за бой столь значительную сумму.
"Что буду делать, если предложат такие деньги? Есть и другие виды спорта, куда их можно вложить. Зачем мне 100 миллионов долларов за то, чтобы побить его еще раз?"
— цитирует спортсмена Lenta.ru.
Напомним, 1 февраля менеджер россиянина Али Абдель-Азиз заявил, что у него есть предложение из Саудовской Аравии, согласно которому Нурмагомедов может получить 100 миллионов долларов за реванш с Макгрегором.
19 апреля Хабиб Нурмагомедов встретится с октагоне американцем Тони Фергюсоном.
В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Конора Макгрегора на турнире UFC 229. Макгрегор вернулся к выступлениям лишь в январе этого года, за 40 секунд нокаутировав американца Дональда Серроне.