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Нурмагомедов отказался "побить Макгрегора еще раз" за 100 миллионов долларов

ФОТО: EPA/Scanpix

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предложение из Саудовской Аравии провести бой-реванш с Конором Макгрегором за 100 миллионов долларов. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Дагестане.

Нурмагомедов отметил, что не заинтересован во втором поединке с ирландцем, и отверг возможность заработать за бой столь значительную сумму. 

"Что буду делать, если предложат такие деньги? Есть и другие виды спорта, куда их можно вложить. Зачем мне 100 миллионов долларов за то, чтобы побить его еще раз?"

— цитирует спортсмена Lenta.ru.

Напомним, 1 февраля менеджер россиянина Али Абдель-Азиз заявил, что у него есть предложение из Саудовской Аравии, согласно которому Нурмагомедов может получить 100 миллионов долларов за реванш с Макгрегором. 

19 апреля Хабиб Нурмагомедов встретится с октагоне американцем Тони Фергюсоном. 

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Конора Макгрегора на турнире UFC 229.  Макгрегор вернулся к выступлениям лишь в январе этого года, за 40 секунд нокаутировав американца Дональда Серроне.

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