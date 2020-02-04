В KPV LV объяснили, почему проголосуют за роспуск Рижской думы

Председатель парламентской фракции KPV LV Атис Закатистов сообщил агентству LETA, что партия изменила свою позицию из-за неспособности Рижской думы работать и выполнять функции самоуправления, в частности - из-за неспособности принять бюджет на 2020 год.

В результате изменения позиции KPV LV Сейм, вероятнее всего, проголосует за роспуск Рижской думы.

Во время рассмотрения законопроекта о роспуске думы в первом чтении большинство депутатов KPV LV его не поддержали. В то же время вместе с фракциями коалиции в поддержку законопроекта проголосовали депутаты KPV LV Артус Кайминьш и Алдис Блумбергс, которые впоследствии были исключены из фракции KPV LV.

Как сообщалось, бюджетно-финансовая комиссия Сейма сегодня поддержала законопроект о роспуске Рижской думы перед его рассмотрением в окончательном чтении.

Сегодня депутаты комиссии рассмотрели предложения к законопроекту о роспуске столичной думы, которые поступили только от депутатов парламентской оппозиции. Выслушав аргументы депутатов оппозиции, комиссия отклонила все предложения. Таким образом, ко второму чтению будет подан законопроект, не претерпевший изменений.

Законопроект рассматривается Сеймом в срочном порядке - в двух чтениях вместо трех.

19 декабря прошлого года парламент одобрил законопроект о роспуске Рижской думы в первом чтении. Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) решило инициировать роспуск думы, потому что столичное самоуправление, по мнению министерства, неспособно выполнить одну из своих автономных функций - обеспечить услуги по вывозу мусора.

Согласно закону о самоуправлениях, в случае роспуска Рижской думы будет назначена временная администрация, задачей которой станет выполнение функций самоуправления до момента, когда на первое заседание соберется новоизбранная дума.