KNAB проводит обыск в Рижском бюро по развитию туризма

Агентству LETA пока не удалось связаться с новым председателем правления RTAB Янисом Ензисом, назначенным на эту должность вчера, 3 февраля.

Как сообщила агентству LETA руководитель проектов по общественным отношениям RTAB Анна Блауа, во вторник сотрудники KNAB явились в RTAB. По ее словам, процессуальные действия связаны "с необоснованной публично прозвучавшей информацией". Блауа добавила, что, по ее данным, никто из работников бюро не информировал Гринвалдса о действиях сотрудников правоохранительных органов. Членам правления RTAB не разрешено комментировать начатый процесс.

В свою очередь директор RTAB Гунтар Гринвалдс высказал агентству LETA предположение, что причиной обыска могло послужить его заявление в KNAB. По словам Гринвалдса, никакой дополнительной информацией он не располагает.

Ранее Гринвалдс сообщил агентству ЛЕТА, что он обратился в KNAB с заявлением о возможной подделке документов в RTAB.

Он заявил, что подделка документов в RTAB происходила в группе, в которую входили остальные члены правления бюро - член правления RTAB Иева Ласмане и на тот момент член правления бюро, президент Латвийского общества ресторанов Янис Ензис, а также мэр Риги Олег Буров и, возможно, другие учредители RTAB, хотя подделка и происходила без их ведома.

По словам Гринвалдса, несмотря на то, что он пытался ввести принципы хорошего управления в учреждении, влияние продолжавшихся на протяжении многих лет нарушений в RTAB оказалось сильнее. В результате, по словам Гринвалдса, он стал для учреждения неудобным руководителем.

Он сообщил, что документы были подделаны, чтобы назначить Ензиса на пост директора по стратегическому развитию RTAB задним числом. Он подчеркнул, что были изменены также документы собрания учредителей RTAB, которые, таким образом, возможно, были вовлечены в противозаконные действия без их ведома.

По словам Гринвалдса, у него сложилось такое впечатление, что формально влияние бывшего руководителя RTAB Виты Ермоловичи в бюро не уменьшилось, и предпринимались попытки управлять им удаленно, чтобы, возможно, впоследствии при определенных условиях "проложить путь для возвращения".

В KNAB агентству LETA подтвердили, что в бюро начат уголовный процесс, но не ответили на вопрос, связано ли это с заявлением Гринвалдса, и более подробной информации не предоставили.

Как сообщалось, весной прошлого года KNAB начало уголовный процесс против должностных лиц RTAB за разбазаривание бюджетных средств, подделку документов и мошенничество.