В этом году в Латвии перестроят десяток смертельно опасных пешеходных переходов

В этом году начнется проектирование шести пешеходных переходов с последующей установкой освещения: на Лиепайском шоссе возле Какениеки, на Даугавпилсском шоссе в Скривери, на дороге Екабпилс-Резекне-Лудза-граница с Россией в Лудзе, на региональной дороге Рига-Царникава-Адажи в Царникаве, на Даугавпилсском шоссе в Науиене и на местной дороге Валдлаучи-Рамава у автобусной остановки "Сарма".

Еще на четырех переходах в этом году будут проведены строительные работы и установлено освещение: на Даугавпилсском шоссе в Лиелварде и Кокнесе, на региональной дороге Кекава-Скайсткалне в Вецумниеки и на региональной дороге Улброка-Огре у парка Лиго.

Кроме того, LVC начнет изучение и проектирование изменений на некоторых перекрестках, где часто происходят аварии. ​Как отметили на предприятии, приоритеты LVC в области дорожного движения в этом году остаются прежними - повышение безопасности менее защищенных участников движения и реконструкция опасных перекрестков.

В прошлом году на государственных автодорогах произошло 80 ДТП с погибшими, в целом в этих авариях погибли 89 человек. Это меньше по сравнению с 2018 годом, когда погибли 96 человек. 24 погибших были пешеходами и велосипедистами. 34 ДТП произошло на главных государственных дорогах, где движение более интенсивное.