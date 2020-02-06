В Одни Ворота: Почему Джей Зи и Бейонсе не встали во время исполнения гимна США?
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
- Гарбинье Мугуруса была до этого Australian Open бледной копией себя образца 2017 года. Она когда-то была во главе рейтинга, на "Шлемах" с момента как пик её прошел, лучшим результатом Мугурусы в 2019-м был 4-й раунд. На этом Australian Open Мугуруса дошла до финала. Что помогло испанке вылечиться от невезения?
- Дональд Трамп снова повеселил публику в микроблоге Twitter. Президент США поздравил не ту команду с победой в Супербоуле.
- Почему рэп-звезда Джей Зи с супругой Бейонсе не стали подниматься во время гимна на финале NFL? История Колина Каперника.
- Как Жозе Моуринью устраивал театр на бровке во время матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити".
Эти и другие истории слушайте в программе "В одни ворота!" по понедельникам на радио SWH+!