В клубе Melnā Piektdiena выступит проект "ЛУНА"

Сами исполнители определяют стиль проекта как "душевный поп", большинство критиков отмечают, что электронное звучание проекта "Луна" имеет отношение к музыкальной поп-культуре 90-х и 20000-х.

Для коллектива характерна интеллектуальность текстов и музыки, а видеоклипы проекта "Луна" интересны своей DIY-эстетикой, они нередко сняты на камеру Handycam или VHS в характерной эклектичной манере деконструктивизма, с использованием экспериментальных digital-технологий.

Коллектив "Луна" активно дает живые шоу для больших клубов в СНГ и за его пределами, выступает на музыкальных фестивалях. Клипы проекта находятся в постоянной ротации на ТВ и набирают миллионы просмотров на YouTube, а композиции звучат на разнообразных радиостанциях.