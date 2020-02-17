29 марта в клубе Melnā Piektdiena выступит проект "ЛУНА", основанный украинской певицей Луной (наст. имя - Кристина Герасимова) в 2015 году.
Журнал Vogue уже назвал проект лицом украинской музыкальной революции.
Сами исполнители определяют стиль проекта как "душевный поп", большинство критиков отмечают, что электронное звучание проекта "Луна" имеет отношение к музыкальной поп-культуре 90-х и 20000-х.
Для коллектива характерна интеллектуальность текстов и музыки, а видеоклипы проекта "Луна" интересны своей DIY-эстетикой, они нередко сняты на камеру Handycam или VHS в характерной эклектичной манере деконструктивизма, с использованием экспериментальных digital-технологий.
Луна является яркой и неповторимой иконой собственного стиля, интерес к которому проявляют главные модные журналы.
Коллектив "Луна" активно дает живые шоу для больших клубов в СНГ и за его пределами, выступает на музыкальных фестивалях. Клипы проекта находятся в постоянной ротации на ТВ и набирают миллионы просмотров на YouTube, а композиции звучат на разнообразных радиостанциях.
Билеты доступны на сайте Ticketshop.lv.