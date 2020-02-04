Ср, 5.02.2020
Кофе мы пьем из обычных кружек, которые потом просто моем. Соки привозят в стеклянных банках, которые мы сдаем на переработку. И мы собираемся отказаться от воды в пластиковых бутылках. Поставим фильтры и будем пить воду из-под крана. Янис Палкавниекс, представитель компании Draugiem Group
1

Основатель KPV LV Артус Кайминьш уйдет из партии

Артусс Кайминьш.

ФОТО: LETA

Депутат Сейма Артус Кайминьш уйдет из основанной им самим партии KPV LV, сообщает агентство LETA.

В интервью передаче "Delfi TV с Янисом Домбурсом", Кайминьш заявил, что также сложит с себя мандат председателя правления партии. 

Критикуя партию, Кайминьш сказал, что разочаровался в ее деятельности, потому что партия больше не представляет тех ценностей, за которые он хотел бороться. Кайминьш критиковал и министров от KPV LV.

Он рассказал также, что в последние дни заявления о выходе  из KPV LV подали несколько десятков человек.

В начале этого года Кайминьш и Алдис Блумбергс были исключены из парламентской фракции KPV LV  из-за противоречий. В субботу состоится съезд KPV LV, на котором нужно выбрать новое правление. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ