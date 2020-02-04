Основатель KPV LV Артус Кайминьш уйдет из партии

В интервью передаче "Delfi TV с Янисом Домбурсом", Кайминьш заявил, что также сложит с себя мандат председателя правления партии.

Критикуя партию, Кайминьш сказал, что разочаровался в ее деятельности, потому что партия больше не представляет тех ценностей, за которые он хотел бороться. Кайминьш критиковал и министров от KPV LV.

Он рассказал также, что в последние дни заявления о выходе из KPV LV подали несколько десятков человек.