Вт, 4.02.2020
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  • Основатель KPV LV Артусс Кайминьш уйдет из партии
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Основатель KPV LV Артусс Кайминьш уйдет из партии

Артусс Кайминьш.

ФОТО: LETA

Депутат Сейма Артус Кайминьш уйдет из основанной им самим партии KPV LV, сообщает агентство LETA.

В интервью передаче "Delfi TV с Янисом Домбурсом", Кайминьш заявил, что также сложит с себя мандат председателя правления партии. 

Критикуя партию, Кайминьш сказал, что разочаровался в ее деятельности, потому что партия больше не представляет тех ценностей, за которые он хотел бороться. Кайминьш критиковал и министров от KPV LV.

Он рассказал также, что в последние дни заявления о выходе  из KPV LV подали несколько десятков человек.

В начале этого года Кайминьш и Алдис Блумбергс были исключены из парламентской фракции KPV LV  из-за противоречий. В субботу состоится съезд KPV LV, на котором нужно выбрать новое правление. 

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