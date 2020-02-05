Может показаться, что с классическими любовными песнями у всех ассоциируются негромкие и нежные поп-песни, в которых звучат бесчисленные объяснения в любви. Однако, вопреки этому предположению, латыши связывают романтику с музыкой совершенно противоположного стиля – как показал опрос, организованный Huawei специально ко Дню Валентина, больше всего респондентов (38,8 %) в Латвии признали, что создавали бы романтическую атмосферу на свидании при помощи рок-музыки.
В основном именно любовь – причина всех наших ярких эмоций, в свою очередь, музыка – это способ их проявления, поэтому вполне понятно, что у большинства людей музыка тесно ассоциируется с чувствами и любовью. Для проявления любви в музыке легче всего использовать именно поп-жанр, в котором кажущиеся простыми мелодии и несложные словесные конструкции способны очень долго удерживать внимание человека. Возможно, выражение эмоций через простые поп-мелодии кажется очень легким, но так считают далеко не все.
В проведенном предприятием по производству телефонов Huawei опросе ко Дню Валентина 30,1 % опрошенных указали, что считают романтической песню Guns N’ Roses Sweet Child O' Mine, в то же время такие всемирно признанные баллады о любви, как I Will Always Love You Уитни Хьюстон и классическое My Heart Will Go On в исполнения Селин Дион набрали значительно меньшее количество голосов. На удивление, классическая песня всемирно известной ливерпульской группы «Битлз» All You Need Is Love, в которой прямо говорится о необходимости любви в жизни, набрала наполовину меньшее количество голосов – ее признали самой романтической песней всего лишь 15,6 % респондентов.
«Какой бы жанр музыки вы ни считали самым романтичным, каждый из нас хочет наслаждаться высоким качеством звука и слушать любимые песни, где бы мы ни находились – в наполненном людьми супермаркете, в общественном транспорте или во время прогулок по шумным улицам города. Именно поэтому предприятие Huawei разработало уникальные беспроводные наушники FreeBuds 3, которые не только удобны и практичны, но и отлично дополняют любой образ и подавляют шум», рассказывает руководитель учебных курсов о продукции Huawei Александр Екимов.
Кроме того, наушники FreeBuds 3 способны решить различные проблемы, связанные с подключением и качеством аудио. «Благодаря тому, что эти наушники третьего поколения оснащены чипсетом Kirin A1, качество и возможности новых наушников FreeBuds 3 обеспечивают слушателю небывалые впечатления. Вечно спешащие люди непременно оценят специально разработанную технологию шумоподавления или active noise cancellation, позволяющую наслаждаться чистым звучанием музыки даже в очень шумном окружении. В свою очередь, эргономичная открытая форма наушников с закругленной кривой подарит комфорт каждому владельцу и не создаст неудобств даже при длительном использовании наушников в течение дня», – объясняет А. Екимов.
Любимые латышские любовные песни респонденты расставили в интересной последовательности: наименьшее количество голосов как самая романтическая латышская песня набрала исполняемая группой Apvedceļš песня Zemenes, которая у многих, несомненно, ассоциируется с классическим романтическим танцем во время летних балов на траве. Всем хорошо известная и эмоциональная песня Tu un Es группы Opus Pro, а также современное признание в любви в исполнении рэпера Ansisа и Кристине Паже – Zemes Stunda – нашли мало сторонников – 12 % и 25,2 % соответственно. Выбирая самую романтичную латышскую песню, респонденты снова доказали, что их сердцу ближе рок – 29,6 % проголосовали за песню легендарной латышской рок-группы “Dzelzs Vilks Bīstami vārdi”.