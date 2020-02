В проведенном предприятием по производству телефонов Huawei опросе ко Дню Валентина 30,1 % опрошенных указали, что считают романтической песню Guns N’ Roses Sweet Child O' Mine, в то же время такие всемирно признанные баллады о любви, как I Will Always Love You Уитни Хьюстон и классическое My Heart Will Go On в исполнения Селин Дион набрали значительно меньшее количество голосов. На удивление, классическая песня всемирно известной ливерпульской группы «Битлз» All You Need Is Love, в которой прямо говорится о необходимости любви в жизни, набрала наполовину меньшее количество голосов – ее признали самой романтической песней всего лишь 15,6 % респондентов.