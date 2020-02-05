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Может показаться, что с классическими любовными песнями у всех ассоциируются негромкие и нежные поп-песни, в которых звучат бесчисленные объяснения в любви. Однако, вопреки этому предположению, латыши связывают романтику с музыкой совершенно противоположного стиля – как показал опрос, организованный Huawei специально ко Дню Валентина, больше всего респондентов (38,8 %) в Латвии признали, что создавали бы романтическую атмосферу на свидании при помощи рок-музыки.

В основном именно любовь – причина всех наших ярких эмоций, в свою очередь, музыка – это способ их проявления, поэтому вполне понятно, что у большинства людей музыка тесно ассоциируется с чувствами и любовью. Для проявления любви в музыке легче всего использовать именно поп-жанр, в котором кажущиеся простыми мелодии и несложные словесные конструкции способны очень долго удерживать внимание человека. Возможно, выражение эмоций через простые поп-мелодии кажется очень легким, но так считают далеко не все.

В проведенном предприятием по производству телефонов Huawei опросе ко Дню Валентина 30,1 % опрошенных указали, что считают романтической песню Guns N’ Roses Sweet Child O' Mine, в то же время такие всемирно признанные баллады о любви, как I Will Always Love You Уитни Хьюстон и классическое My Heart Will Go On в исполнения Селин Дион набрали значительно меньшее количество голосов. На удивление, классическая песня всемирно известной ливерпульской группы «Битлз» All You Need Is Love, в которой прямо говорится о необходимости любви в жизни, набрала наполовину меньшее количество голосов – ее признали самой романтической песней всего лишь 15,6 % респондентов.

«Какой бы жанр музыки вы ни считали самым романтичным, каждый из нас хочет наслаждаться высоким качеством звука и слушать любимые песни, где бы мы ни находились – в наполненном людьми супермаркете, в общественном транспорте или во время прогулок по шумным улицам города. Именно поэтому предприятие Huawei разработало уникальные беспроводные наушники FreeBuds 3, которые не только удобны и практичны, но и отлично дополняют любой образ и подавляют шум», рассказывает руководитель учебных курсов о продукции Huawei Александр Екимов.

Кроме того, наушники FreeBuds 3 способны решить различные проблемы, связанные с подключением и качеством аудио. «Благодаря тому, что эти наушники третьего поколения оснащены чипсетом Kirin A1, качество и возможности новых наушников FreeBuds 3 обеспечивают слушателю небывалые впечатления. Вечно спешащие люди непременно оценят специально разработанную технологию шумоподавления или active noise cancellation, позволяющую наслаждаться чистым звучанием музыки даже в очень шумном окружении. В свою очередь, эргономичная открытая форма наушников с закругленной кривой подарит комфорт каждому владельцу и не создаст неудобств даже при длительном использовании наушников в течение дня», – объясняет А. Екимов.

ФОТО: Пресс-фото