Путин о поправках к Конституции: "они не для продления моих полномочий"

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с населением в Череповце заявил, что внес поправки в Конституцию вовсе не для того, чтобы продлить срок своих полномочий на посту главы государства.
На предложение продлить свои полномочия на посту еще на шесть лет, Путин ответил, что "поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью…" - приводит слова Путина "Медуза".
Президент РФ указал, что за время работы президентом и председателем правительства для него стало очевидным, что некоторые вещи не работают так, как должны работать, поэтому он и предложил внести изменения в конституцию.
"Но не для того, чтобы продлить свои полномочия», — цитирует слова Путина "Медуза".
На встрече с населением Путин заявил, что работа над Конституцией продолжалась полгода и одну неделю, а после принятия еще 15 раз были внесены поправки. "То, что сейчас предложено, ничего здесь нет такого необычного», — указал Путин. Сообщается, что он надеется, что предложенные им поправки рассмотрят за три с половиной месяца.
Как уже сообщал TVNET, о намерении поменять Конституцию России Владимир Путин сообщил 15 января в послании Федеральному собранию. Рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию России было предложено ввести в основной закон государства более ста новых пунктов, например, переименование должности президента в "верховного правителя". Также упомянуты такие предложения: утверждение православия в качестве основной религии страны, а также закрепление за Россией статуса "державы-победительницы" во Второй мировой войне.