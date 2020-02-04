Путин о поправках к Конституции: "они не для продления моих полномочий"

На предложение продлить свои полномочия на посту еще на шесть лет, Путин ответил, что "поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью…" - приводит слова Путина "Медуза".

Президент РФ указал, что за время работы президентом и председателем правительства для него стало очевидным, что некоторые вещи не работают так, как должны работать, поэтому он и предложил внести изменения в конституцию.

"Но не для того, чтобы продлить свои полномочия», — цитирует слова Путина "Медуза".

На встрече с населением Путин заявил, что работа над Конституцией продолжалась полгода и одну неделю, а после принятия еще 15 раз были внесены поправки. "То, что сейчас предложено, ничего здесь нет такого необычного», — указал Путин. Сообщается, что он надеется, что предложенные им поправки рассмотрят за три с половиной месяца.