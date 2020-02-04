Британский хирург 20 лет врал пациентам и делал ненужные операции

Пациентки харизматичного хирурга-онколога считали "очаровательным", однако он им врал, рассказывая, что у них рак и нужно провести операцию по извлечению молочной железы. И он говорил это совершенно здоровым женщинам.

Тем временем, пока он сообщал ложные диагнозы одним пациенткам, других оставлял с высоким риском развития рака груди. Патерсон прооперировал примерно 1200 женщин, около 675 из них - скончались.

Несмотря на то, что первые подозрения касательно его работы появились еще в 1998 году, никакие меры предприняты не были вплоть до 2011 года, когда его деятельность остановила организация The Heart of England Foundation Trust.