Лукашенко рассказал, куда пропали руководители всех сахарных фабрик страны

В конце января появилась информация, что в Беларуси директора всех четырех существующих в государстве сахарных заводов разом перестали появляться на рабочих местах. Оказалось, их задержали.

"Ничего такого в Беларуси не было. Они сделали в Москве торговый центр, назначили [на должности] своих... Заводы поставляли им наш сахар по демпинговым ценам. Далее продавали по рыночной цене. Заработанные деньги в виде взяток получили руководители фабрик", - цитирует Лукашенко агентство "Белта". Глава государства указал, что подробности по этому делу в ближайшее время сообщат правоохранительные органы.