Вт, 4.02.2020
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Лукашенко рассказал, куда пропали руководители всех сахарных фабрик страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что руководители всех четырех сахарных фабрик страны были задержаны за получение взятки, цель которой - продажа сахара в Россию по демпинговым ценам. 

В конце января появилась информация, что в Беларуси директора всех четырех существующих в государстве сахарных заводов разом перестали появляться на рабочих местах. Оказалось, их задержали. 

"Ничего такого в Беларуси не было. Они сделали в Москве торговый центр, назначили [на должности] своих... Заводы поставляли им наш сахар по демпинговым ценам. Далее продавали по рыночной цене. Заработанные деньги в виде взяток получили руководители фабрик", - цитирует Лукашенко агентство "Белта". Глава государства указал, что подробности по этому делу в ближайшее время сообщат правоохранительные органы. 

Примерно 90% произведенного в Беларуси сахара продается в России. 

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