Латвия потратила сотни тысяч евро на OCTA для танков и бронемашин

Как сообщает программа Ziņas телеканала TV3, транспортные средства вооруженных сил (броневики, танки), редко принимают участие в дорожном движении, их также, как и обычные легковые машины, касалась обязательная страховка.

До 2018 года имел силу страховой полис, в котором специальная военная техника была указана как специальная тракторная техника. Стоимость полиса составляла примерно пять евро за одну единицу. Однако, после новой процедуры закупки (предоставить услуги страхования согласилась лишь одна компания), стоимость страховки выросла примерно в 100 раз.

В 2018 году ОСТА на танки обошлась в 142 тысячи евро, а в 2019 году - уже 300 тысяч. Итого: за два года 442 тысячи евро.

По этой причине Министерство обороны приняло решение внести изменения, согласно которым, военная техника, появляющаяся на автодорогах очень редко, больше не нуждалась в страховании. Если танк наедет на легковушку, гражданская сторона сможет взыскать компенсацию через Латвийское бюро страховщиков транспортных средств, а Минобороны покроет расходы.

На вопрос журналиста TV3, не получается ли так, что раньше деньги попросту разбазаривали, если можно было решить вопрос иначе, глава Минобороны Артис Пабрикс ответил: "Поймите, любая политическая система и государство состоят из бюрократического аппарата, и всегда на что-то требуется время"

По информации Национальных вооруженных сил, в последние пять лет не зарегистрировано ДТП, в которых виновником стала бы военная техника.