Ср, 5.02.2020
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В латвийские больницы грядет реформа

Медперсонал.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Реформу уровней больниц планируется разработать до октября, а визиты в медучреждения для сбора информации будут организованы до июля, сообщила на заседании правительства министр здравоохранения Илзе Винькеле.

План реформы предусматривает, что все наиболее сложные медицинские манипуляции будут сконцентрированы в больницах высокого уровня, то есть университетских.

После оценки данных из больниц будут проведены переговоры с их руководством и самоуправлениями. Решения будут базироваться на качестве услуг в конкретном учреждении, доступности специалистов. 

Планируется переработать также систему закупок, чтобы в больницах не дублировалась медицинская аппаратура и ресурсы более эффективно распределялись бы между общественным и частным сектором. 

Что касается реформы зарплат медицинских работников, то модель планируется разработать до марта, но уже сейчас высветилась проблема - непрозрачность системы, сказала Винькеле.

Нужно определить, "сколько и что именно должен делать человек за восемь часов рабочего времени". Решено увеличить фиксированную часть зарплаты за счет доплат.

Как сообщалось, в Латвии финансирование медицины - третье самое низкое среди стран ЕС. Сейчас эта сумма составляет 639 евро на человека в год, по сравнению, например, с 4000 евро в Дании.

Ранее глава Минздрава, 6 января 2020 года, заявила, что закрытия больниц не предвидится, потому что в Латвии существует острая нехватка медицинских учреждений, где человек после серьезных, сложных операций в Риге или региональных больницах мог бы получить качественный уход. 

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