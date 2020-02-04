В латвийские больницы грядет реформа

Реформу уровней больниц планируется разработать до октября, а визиты в медучреждения для сбора информации будут организованы до июля, сообщила на заседании правительства министр здравоохранения Илзе Винькеле.
План реформы предусматривает, что все наиболее сложные медицинские манипуляции будут сконцентрированы в больницах высокого уровня, то есть университетских.
После оценки данных из больниц будут проведены переговоры с их руководством и самоуправлениями. Решения будут базироваться на качестве услуг в конкретном учреждении, доступности специалистов.
Планируется переработать также систему закупок, чтобы в больницах не дублировалась медицинская аппаратура и ресурсы более эффективно распределялись бы между общественным и частным сектором.
Что касается реформы зарплат медицинских работников, то модель планируется разработать до марта, но уже сейчас высветилась проблема - непрозрачность системы, сказала Винькеле.
Нужно определить, "сколько и что именно должен делать человек за восемь часов рабочего времени". Решено увеличить фиксированную часть зарплаты за счет доплат.
Как сообщалось, в Латвии финансирование медицины - третье самое низкое среди стран ЕС. Сейчас эта сумма составляет 639 евро на человека в год, по сравнению, например, с 4000 евро в Дании.
Ранее глава Минздрава, 6 января 2020 года, заявила, что закрытия больниц не предвидится, потому что в Латвии существует острая нехватка медицинских учреждений, где человек после серьезных, сложных операций в Риге или региональных больницах мог бы получить качественный уход.