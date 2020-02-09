Физиотерапевт из Латвии рассказал о работе с Коби Брайантом

На рабочем месте физиотерапевта на стене много фотографий знаменитых людей с его практики в Лос-Анджелесе. Среди них и перенёсший пять операций на мениске коленного сустава Коби Брайант, который нуждался в методике, позволявшей ему максимально быстро встать на ноги во время турнира НБА на выбывание.

"Договор о визитах Брайанта был очень конфиденциальным. Среди требований - четырехчасовое окно, во время которого не должно было быть ни единого посетителя, охраны или камер видеонаблюдения", - рассказал Фадеев.

По его словам, спортсмен пришёл к нему за помощью, и его слава не мешала специалисту работать с ним.

Коби доверял Фадееву как мастеру "со стороны", так как американцы в работе со звёздами напрягаются, также своё влияние оставляет и жёлтая пресса, поделился физиотерапевт.

"Коби был очень подвижным, интеллигентным атлетом, чувствовалась его харизма", - говорит Фадеев, добавляя, что, когда баскетболиста сопровождала его свита, он менялся и давал понять всем, кто тут босс.

"Наедине Коби себя вёл как мальчишка, который к жизни подходит как к игре. Коби, как правило, был в наушниках и слушал музыку, потому что был ненормально усталым", - вспоминает физиотерапевт.

Однако, Фадееву удалось и несколько раз поговорить с легендарным баскетболистом и даже получить автограф от Коби для своего сына - Брайант расписался на майке "Лейкерс".