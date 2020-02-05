"Не думал рисовать ради хайпа". Память Брайанта почтят работой латвийского художника

Лакше известен как художник, пишущий картины с изображением различных игроков и событий НБА. Многие шедевры автора можно найти в его Instagram. Но, вероятно, наибольшую популярность получит именно его последняя работа.

"У меня было такое ощущение, словно потерял члена семьи. Было очень нелегко. Не думал рисовать ради хайпа. Вообще не хотел рисовать Коби".

"Просто сидел здесь, и мне было так больно, что не мог не нарисовать. Сразу стало легче", — признался Лакше в эфире программы.

Художник подтвердил, что его работа будет представлена в большом формате на Матче всех звёзд НБА в Чикаго.

Как сообщает передача, благодаря публикации своих работ в Instagram Лакше уже получил большую известность в Северной Америке.

Талантливого латвийского автора в минувшем году заметила чемпионская команда "Торонто Рэпторс" и заключила с ним двухлетний договор о сотрудничестве. С Лакше связался менеджер команды, однако латвиец поначалу не понял, кто ему пишет и не воспринял предложение всерьез.

Как пояснили в "Торонто Рэпторс", работы латвийца привлекли их своей суровостью и точностью — эти качества рифмуются с культурой торонтского клуба.

Лакше не скрывает, что сотрудничество с "Торонто Рэпторс" — его мечта наяву: клуб был его фаворитом с самого детства.

"Торонто Рэпторс" уже предоставили латвийцу именную командную майку.