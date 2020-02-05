Посмотри! Овечкин сделал хет-трик и повторил достижение Гретцки

Российский хоккеист отличился хет-триком уже в 27-й раз за всё время своей карьеры в НХЛ.

34-летний Овечкин стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось стать автором по меньшей мере 40 голов в 11 разных сезонах. До сих пор это удавалось только легендарному канадцу Уэйну Гретцки.

Самый результативный в истории НХЛ игрок за время своей 20-летней карьеры провёл 12 сезонов, в рамках которых забросил не менее 40 шайб.

Гретцки, считающийся лучшим хоккеистом всех времён, завершил карьеру в 1999 году.

За свою 15-летнюю карьеру в НХЛ Овечкин в общей сложности забросил 698 шайб. Вскоре он станет восьмым игроком в истории лиги, которым удалось забросить в ворота противников не менее 700 шайб:

Уэйн Гретцки (Канада) 894 Горди Хоу (Канада) 801 Яромир Ягр (Чехия) 766 Бретт Халл (США) 741 Марсель Дионн (Канада) 731 Фил Эспозито (Канада) 717 Майк Гартнер (Канада) 708

Овечкин с 40 точными бросками в этом сезоне является лучшим бомбардиром.