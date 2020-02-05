Ср, 5.02.2020
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Посмотри! Овечкин сделал хет-трик и повторил достижение Гретцки

Александр Овечкин

ФОТО: AP/Scanpix

Российский нападающий команды Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин во вторник забросил три шайбы в ворота "Лос-Анджелес Кингз". В этом сезоне на счету россиянина уже 40 точных бросков в 53 играх.

Российский хоккеист отличился хет-триком уже в 27-й раз за всё время своей карьеры в НХЛ.

34-летний Овечкин стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось стать автором по меньшей мере 40 голов в 11 разных сезонах. До сих пор это удавалось только легендарному канадцу Уэйну Гретцки.

Самый результативный в истории НХЛ игрок за время своей 20-летней карьеры провёл 12 сезонов, в рамках которых забросил не менее 40 шайб.

Гретцки, считающийся лучшим хоккеистом всех времён, завершил карьеру в 1999 году.

За свою 15-летнюю карьеру в НХЛ Овечкин в общей сложности забросил 698 шайб. Вскоре он станет восьмым игроком в истории лиги, которым удалось забросить в ворота противников не менее 700 шайб:

  1. Уэйн Гретцки (Канада) 894
  2. Горди Хоу (Канада) 801
  3. Яромир Ягр (Чехия) 766
  4. Бретт Халл (США) 741
  5. Марсель Дионн (Канада) 731
  6. Фил Эспозито (Канада) 717
  7. Майк Гартнер (Канада) 708

Овечкин с 40 точными бросками в этом сезоне является лучшим бомбардиром.

Команда "Вашингтон Кэпиталз" с 77 пунктами в 54 играх возглавляет Восточную конференцию и всю лигу.

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