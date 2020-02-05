Посмотри! Овечкин сделал хет-трик и повторил достижение Гретцки

Российский нападающий команды Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин во вторник забросил три шайбы в ворота "Лос-Анджелес Кингз". В этом сезоне на счету россиянина уже 40 точных бросков в 53 играх.
Российский хоккеист отличился хет-триком уже в 27-й раз за всё время своей карьеры в НХЛ.
34-летний Овечкин стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось стать автором по меньшей мере 40 голов в 11 разных сезонах. До сих пор это удавалось только легендарному канадцу Уэйну Гретцки.
Самый результативный в истории НХЛ игрок за время своей 20-летней карьеры провёл 12 сезонов, в рамках которых забросил не менее 40 шайб.
Гретцки, считающийся лучшим хоккеистом всех времён, завершил карьеру в 1999 году.
За свою 15-летнюю карьеру в НХЛ Овечкин в общей сложности забросил 698 шайб. Вскоре он станет восьмым игроком в истории лиги, которым удалось забросить в ворота противников не менее 700 шайб:
- Уэйн Гретцки (Канада) 894
- Горди Хоу (Канада) 801
- Яромир Ягр (Чехия) 766
- Бретт Халл (США) 741
- Марсель Дионн (Канада) 731
- Фил Эспозито (Канада) 717
- Майк Гартнер (Канада) 708
Овечкин с 40 точными бросками в этом сезоне является лучшим бомбардиром.
Команда "Вашингтон Кэпиталз" с 77 пунктами в 54 играх возглавляет Восточную конференцию и всю лигу.