"Не верю, что можно так тупить": Галич объяснила свое отношение к Бузовой

Ида объяснила, что не ругалась с Ольгой Бузовой, она просто сделала выводы об этом человеке. Познакомила их общая подруга.

Напомним, в интервью программе "Нежный редактор" блогер рассказала, что была обманута артисткой, обещавшей ей сотрудничество.

Бузова первая обратилась к Галич с просьбой поддержать ее новую песню, что девушка и сделала. На вручении одной из премий блогер попросила Бузову дать короткое интервью для ее YouTube-канала.

"Я не могу, у меня болит горло", - шепотом ответила Ольга.

Ида была очень удивлена такому повороту, ведь в эти минуты Бузова была ведущей мероприятия. Потом девушка повернулась и увидела, как Оля дает интервью какому-то телеканалу.

По словам Галич, ее обидело не то, что звезда ей отказала, а то, что соврала.

"Мне не нравится то, что она делает", - заявила она.

Ида пояснила, что об Ольге часто можно услышать, что она очень трудолюбива, но "это не делает ее хорошей певицей". Раньше звезды часто высказывались про нее, а потом "получили свою волну хейта". Галич искренне не понимает, почему она должна смотреть, "человек облизывает флейту на федеральном канале". Женщина извинилась перед фанатами Бузовой, но она имеет право на собственное мнение.

Что касается огромного количества ее поклонников, то 13 миллионов - это не обязательно люди, которые Бузову любят. По комментариям можно посмотреть, что среди них очень много хейтеров. Галич сомневается в глупости звезды.

"Каждое действие - это спланированный план. Я не верю, что можно так тупить", - считает Ида.

Галич очень не нравится политика ведения Instagram-страницы Бузовой. Ольга призывала подписчиков писать про Balenciaga, хотя ей самой не нравится, когда на нее обрушивается волна негативных комментариев. Ида отметила, что это касается не только Бузовой.

"Правление фриков у нас происходит", - указала она.

Ида считает, что популярность девушки в том, что она "очень круто раздувает инфоповоды".