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Юрмала, романтический оазис на берегу Балтийского моря, расположенный всего в получасе езды от Риги – это просто райский уголок для отдыха с любимым человеком. В преддверии Дня святого Валентина, гостиницы и рестораны города позаботились об особых предложениях для влюбленных парочек. Ведь в этом году праздник выпадает на пятницу: и это прекрасная возможность провести вместе с самым дорогим человеком восхитительный уикенд. На карте Юрмале 14 февраля мерцает много меток-сердечек, куда можно заглянуть на огонек. Остается только выбрать, где же насладиться долгожданным уединением: в Лиелупе, Булдури, Дзинтари, Майори или Дубулты?

Повседневная жизнь певицы и диджея Марты Григале проходит не только на сцене, в радиоэфире и в творческих поисках, но и в заботах о семье – вместе с мужем они воспитывают трехлетнюю бунтарку. Но музыкант всегда старается найти время и для себя и для уединения со своим спутником жизни. «Сейчас, когда мы находимся в прекрасном ожидании пополнения в семействе, особенно важно отдыхать – и самой, и вместе с любимым. Поэтому мы с радостью поехали в Юрмалу, чтобы провести романтические выходные», - делится приятными эмоциями Марта.

Для романтического отдыха пара выбрала отель Kurshi Hotel & SPA в Дубулты, хозяева которого позаботились об уюте и приятных ощущениях для каждого гостя. Марта от души насладилась гостеприимством Kurshi Hotel & SPA, продуманным интерьером номеров, SPA-процедурами и вкусными яствами, подаваемыми в ресторане. «После того, как расслабишься в SPA, так классно побаловать себя ужином в номере! Идеально, что утром можно не спешить с выездом из отеля – есть возможность поздней выписки: так что после завтрака еще можно понежиться в номере», - рассказывает о своем впечатлении от прекрасно проведенного уикенда Марта.

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Kurshi Hotel & SPA предлагает парам незабываемый двухчасовой шоколадный ритуал HOT CHOCOLATE в двухместном массажном кабинете. Отдых в финской и турецкой бане, эксклюзивный, расслабляющий массаж всего тела с шоколадным маслом, которое увлажняет и питает кожу витамином Е, а в перерывах между приятными процедурами – ароматный зеленый чай и закуски. А вечером 15 февраля, в ресторане KURSHI Terase, гостей порадует живая музыка – перед ними выступит саксофонист Айгарс Калвиньш.

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А после релаксации Марта и ее муж неспешно гуляли по пляжу, наслаждаясь свежим морским воздухом. Ведь это так романтично и приятно после суетливой и напряженной рабочей недели! «Мне кажется, что мы часто забываем, в каком прекрасном месте мы живем – ведь у нас рядом есть море, пляж и уютный курортный городок: то, о чем многие люди мечтают. А ведь из Риги так легко добраться до взморья – это можно сделать всего за полчаса». Зимний юрмальский закат – восхитителен. Это красивое, яркое шоу, на которое не нужно покупать билет, и лучшее место в вип-ложе – это белый песчаный пляж, где можно собрать ракушки на память о романтическом отдыхе.

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Отдых тет-а-тет – это ключ к крепким отношениями для любой пары, а когда в семье есть дети, такие передышки становятся особенно долгожданными. Подарите себе романтический уикенд у моря!