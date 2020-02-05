Экс-тренер московского "Спартака" возглавил футбольный клуб "Рига"

"Олег Кононов сегодня подписал контракт с нашим клубом. Это произошло буквально полчаса назад. Срок контракта назвать не могу - это конфиденциальная информация", - приводит слова исполнительного директора "Риги" Романа Лаюкса портал Sport24.

Последним местом работы 53-летнего тренера был московский "Спартак", который он тренировал с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го года. Под руководством Кононова "красное-белые" не смогли занять четвёртое место в чемпионате России, которое гарантировало бы команде путёвку в Лигу Европы.

Затем "Спартак" выбыл из квалификации Лиги Европы, дважды уступив португальской "Браге". Олег Кононов не смог выдержать давления и оскорблений со стороны болельщиков московской команды, поэтому подал в отставку сразу после матча против "Оренбурга".

В опросе, который проводился на сайте Sports.ru, Кононов был признан болельщиками худшим тренером в истории "Спартака". Правда сам Кононов, спустя три месяца после отставки заявил, что не считает свою работу в "Спартаке" провальной.

До работы в "Спартаке" Кононов тренировал тульский "Арсенал", грозненский "Ахмат", "Краснодар", а также возглавлял ряд команд из Украины, Беларуси и Молдовы.