Ср, 5.02.2020
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На Лиепайском шоссе при столкновении микроавтобуса и грузовика погиб человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В среду днем, 5 февраля, на Лиепайском шоссе при столкновении грузового автомобиля и микроавтобуса погиб человек, сообщила представитель Управления Земгальского региона Госполиции Даце Калниня.

Авария произошла около 12 часов дня на повороте в Пиенаву в Тукумском крае.

Согласно предварительной информации, столкнулись грузовик Volvo и фургон Volkswagen.

Погиб пассажир микроавтобуса, а водитель получил травмы.

Движение на месте аварии было заблокировано, но в настоящее время уже восстановлено в обоих направлениях.

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