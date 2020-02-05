На Лиепайском шоссе при столкновении микроавтобуса и грузовика погиб человек

В среду днем, 5 февраля, на Лиепайском шоссе при столкновении грузового автомобиля и микроавтобуса погиб человек, сообщила представитель Управления Земгальского региона Госполиции Даце Калниня.
Авария произошла около 12 часов дня на повороте в Пиенаву в Тукумском крае.
Согласно предварительной информации, столкнулись грузовик Volvo и фургон Volkswagen.
Погиб пассажир микроавтобуса, а водитель получил травмы.
Движение на месте аварии было заблокировано, но в настоящее время уже восстановлено в обоих направлениях.
Satiksme atjaunota. https://t.co/zmkX6ypwW8— Valsts policija (@Valsts_policija) February 5, 2020