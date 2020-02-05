Фото ⟩ Сексуальные игры с огнем на фестивале Erots

Всемирно знаменитое шоу искрометных танцев The Fuel Girls поразит посетителей фестиваля Erots причудливой смесью чувственности и взрывоопасных эффектов. Огненные девушки из Лондона с нетерпением ждут встречи с рижской публикой.

На фестивале Erots 2020 зажигательный британский коллектив будут представлять три пикантные танцовщицы. Hayley не боится змей и способна поразить пылким танцем на коленях.

Взрывная Katie поразит публику умением глотать огонь, а также искусством бурлеска и танцем с саблями. В свою очередь татуированная Kayla виртуозно обращается с горящими булавами, кольцами и клинками.

В Риге повелительницы огня выступят с двумя номерами: чувственное будуарное представление с сексуальным бельем и пылающими сосками сменит раскрепощенное фетиш-шоу с латексом, сапогами и огненными веерами.

The Fuel Girls радовали публику разнообразными музыкальными видео, а также выступлениями в шоу ITV, BBC TV и France's Got Talent.

Кроме того, девушки любят приключения и три раза участвовали в знаменитом ралли Gumball на своих модифицированных автомашинах.

Яркие танцовщицы из Соединенного Королевства выступали по всей Европе, а также в США, Канаде, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Пуэрто-Рико, на Тайване и даже на экзотических Сейшельских островах, а также совершали мировые туры вместе с музыкантами Motorhead и Fall Out Boy.

Фестиваль Erots - не просто мероприятие, а настоящее приключение! Безупречные мужские и женские тела в стрип-шоу и представлениях на любой вкус, мастер-классы, головокружительная вечеринка, консультации компетентных специалистов и конкурсы с соблазнительными призами!

21 и 22 февраля фестиваль приглашает всех – и одиночных посетителей, и пары, и компании друзей или знакомых. Встречайтесь и фотографируйтесь с очаровательными актрисами и актерами, а в зоне SexyStyle Academy изучайте анатомию и психологию чувственности, осваивайте утонченные эротические техники и черпайте вдохновение для новых сексуальных экспериментов. Ощущайте, познавайте, наслаждайтесь и участвуйте!

Кроме того, фестиваль Erots предложит выбрать эротическое белье, разнообразные игрушки для любовных утех, массажные масла, средства для усиления интимных ощущений, фильмы для взрослых и другие соблазнительные вещи.

Если желаете быть в непосредственной близости от актеров и получить совершенно особый опыт, приобретите VIP билет и займите место рядом с главной сценой.

Галерея: Шоу искрометных танцев The Fuel Girls

Вход с 18 лет! Билеты продаются в кассах Biļešu serviss по всей Латвии (www.bilesuserviss.lv), а также на сайте www.bezrindas.lv. Билет на фестиваль действителен для разового посещения в один из дней мероприятия. VIP билет действителен в выбранный день мероприятия для заранее определенного количества посетителей.

Фестиваль эротики Erots проводит Организатор международных выставок - компания ВТ 1 при поддержке Sexy Style, One Touch, SM-studio и Bellevue Park Hotel Riga. Информационные спонсоры: TVNET, Travelnews.lv, Žirafe, Tauta.lv, Draiskajiem, Radio NABA, Vipi.lv, slavenibas.lv, krusttevs.com и CityRiga.lv.