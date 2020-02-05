KNAB просит прокуратуру начать уголовный процесс против Кайминьша

Начальник KNAB Екаб Страуме рассказал журналистам, что дело передано прокуратуре для ознакомления, однако позже работники KNAB уточнили, что материалы переданы для начала уголовного преследования.

Страуме не сказал, есть ли в деле Кайминьша еще какие-то подозреваемые.

Если решено будет начать уголовное преследование, Сейм должен дать на это свое согласие. В случае выдачи Кайминьш не утратит право участвовать в работе Сейма.

Закон предусматривает и другие варианты действий прокурора - не усмотреть оснований для привлечения лица к уголовной ответственности, вернуть дело на доследование, прекратить уголовный процесс.

В конце января KNAB применило к Кайминьшу статус подозреваемого по статье Уголовного закона о нарушении правил бухгалтерии.

За такое преступление полагается лишение свободы на срок до пяти лет, денежный штраф или принудительные работы.

Одновременно KNAB приняло решение о прекращении уголовного процесса против Кайминьша о незаконном финансировании партий и указании недостоверных сведений в декларации в связи с отсутствием состава преступления.

Контекст

KNAB по уголовному процессу о предположительно незаконном финансировании KPV LV в июне 2018 года задержало трех человек - Кайминьша, члена правления KPV LV Атиса Закатистова и предпринимателя Виестура Тамужса.

Позже все трое были освобождены, к ним были применены не связанные с лишением свободы меры пресечения.

Тогда Закатистова и Тамужса признали подозреваемыми в незаконном финансировании политической организации в крупном размере, а Кайминьша - в принятии незаконного финансирования и указании ложных сведений в декларации.

Позже уголовное дело было разделено, так как KNAB предложило начать уголовное преследование Закатистова и Тамужса за мошенничество в крупном размере.

Как установило досудебное расследование, весной 2016 года председатель совета АО Eco Baltia Виестурс Тамужс объявил дочернему предприятию ООО Eco Baltia grupa, что хочет нанять Атиса Закатистова для оказания стратегических консультаций лично ему как председателю совета.

По указанию Тамужса был заключен договор между ООО Eco Baltia grupa и принадлежащим Закатисову ООО Per capita. Следствие констатировало, что предусмотренные договором консультации оказаны не были.

Предприятие Eco Baltia grupa ежемесячно в соответствии с договором и выставленными "Per capita" счетами перечисляло денежные средства на банковский счет этой фирмы.

Компания Eco Baltia grupa была введена в заблуждение о факте предоставления консультаций и перечислила на счет принадлежащей Закатистову компании Per capita в целом 26 620 евро. У правления предприятия возникли подозрения о том, что заключенные договоры о консультациях используются для незаконного финансирования политической партии, поэтому последний счет в размере 2420 евро оплачен не был.

По делу продолжается досудебное расследование.