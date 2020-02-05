В России мужчину привлекли к ответственности: он назвал Путина "мразью"

Житель Вологодской области Юрий Шадрин оштрафован на 50 тысяч рублей (715 евро) за неуважение существующей власти. Об этом сообщает "МБХ Медиа".
Юрий Шадрин в социальной сети "Вконтакте" написал, что Путин, в отличие от диктатора Иосифа Сталина или Адольфа Гитлера, не устроил геноцид, поэтому он "мелкая, по сравнению с этими монстрами, гадюка".
"Этой мразью, который полностью потерял связь с реальностью, руководят только алчные инстинкты выживания и самосохранения. Это все. Уничтожение государства - то результат этого", - написал Шадрин.
Ранее Шадрин уже был оштрафован за неуважение к власти. Он назвал Путина вором, а также не "сказочным, а реальным дол******м". В прошлый раз штраф был меньше - 30 тысяч рублей.