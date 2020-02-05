В России мужчину привлекли к ответственности: он назвал Путина "мразью"

Юрий Шадрин в социальной сети "Вконтакте" написал, что Путин, в отличие от диктатора Иосифа Сталина или Адольфа Гитлера, не устроил геноцид, поэтому он "мелкая, по сравнению с этими монстрами, гадюка".

"Этой мразью, который полностью потерял связь с реальностью, руководят только алчные инстинкты выживания и самосохранения. Это все. Уничтожение государства - то результат этого", - написал Шадрин.