Ср, 5.02.2020
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видео ⟩ Велокурьер на улице А. Чака нарушает правила и рискует жизнью

Скриншот видео

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Велокурьер, который доставляет еду, на улице Александра Чака попал в опасную ситуацию. Некий автоводитель опубликовал видео, на котором видно, как мужчина пытается проехать между общественным транспортом. 

Эксперт по вопросам дорожного-движения Оскар Ирбитис отмечает, что если смотреть на правила, то велосипедист не имел права там находиться, сообщает программа телеканала TV3 Degpunktā. 

"Велосипедист мог ехать по левой полосе только в том случае, если бы объезжал кого-то или обгонял. На видео видно, что он фактически едет по левой полосе", - говорит Ирбитис. 

Обгоном маневр велосипедиста назвать нельзя - он не выехал на встречную полосу. Это и не опережение, потому что скорость велосипеда ниже, чем троллейбуса. 

Эксперт отмечает, что в Риге дорожная инфраструктура не до конца приведена в порядок, и на улице А. Чака велосипедистам делать нечего. 

"Легковые автомобили едут по двум полосам, но, фактически, там всего по одной полосе в каждую сторону. Если посмотреть на грузовики и общественный транспорт, то два там не поместятся. Похожая и улица Кр. Валдемара, где все зажаты, едут очень близко. И я, как мотоциклист, стараюсь по этим улицам не ездить", - сказал эксперт. 

Видео: сюжет на латышском языке о велосипедисте на улице А.Чака 

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