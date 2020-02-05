видео ⟩ Велокурьер на улице А. Чака нарушает правила и рискует жизнью

Эксперт по вопросам дорожного-движения Оскар Ирбитис отмечает, что если смотреть на правила, то велосипедист не имел права там находиться, сообщает программа телеканала TV3 Degpunktā.

"Велосипедист мог ехать по левой полосе только в том случае, если бы объезжал кого-то или обгонял. На видео видно, что он фактически едет по левой полосе", - говорит Ирбитис.

Обгоном маневр велосипедиста назвать нельзя - он не выехал на встречную полосу. Это и не опережение, потому что скорость велосипеда ниже, чем троллейбуса.

Эксперт отмечает, что в Риге дорожная инфраструктура не до конца приведена в порядок, и на улице А. Чака велосипедистам делать нечего.

"Легковые автомобили едут по двум полосам, но, фактически, там всего по одной полосе в каждую сторону. Если посмотреть на грузовики и общественный транспорт, то два там не поместятся. Похожая и улица Кр. Валдемара, где все зажаты, едут очень близко. И я, как мотоциклист, стараюсь по этим улицам не ездить", - сказал эксперт.