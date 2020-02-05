Чт, 6.02.2020
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В Турции потерпел крушение самолет. Есть погибшие
Дополнено в 07:45

Крушение в стамбульском аэропорту

ФОТО: Emrah Gurel / AP

В стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен самолет, совершавший внутренние рейсы, потерпел крушение после жесткой посадки: съехал с полосы и развалился на несколько частей, сообщает агентство Reuters. 

Галерея: Крушение самолета в стамбульском аэропорту 

Обновление:

Согласно обновленным данным министерства здравоохранения Турции, в результате аварии погибли три человека и еще 179 были госпитализированы с ранениями.

Турецкие СМИ опубликовали видео, снятое очевидцем, на котором виден разломанный фюзеляж и процесс эвакуации пассажиров.

Как сообщает "Медуза", после приземления самолет выехал за полосу и распался на три части: у него отвалились носовая часть и хвост. После самолет загорелся, но огонь быстро потушили спасатели. 

На борту находились 177 человек - 171 пассажир и шесть членов экипажа. В первые часы сообщалось, что погибших нет, однако ближе к вечеру Турция подтвердила гибель одного пассажира - своего гражданина. На утро число погибших увеличилось до трех.

В самолете находились граждане Турции, США, Китая, Ирака, Израиля, Киргизии, Швеции, Сирии и Туркменистана. 

Крушение потерпел самолет Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший регулярный внутренний рейс из Измира.

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