В Турции потерпел крушение самолет. Есть погибшие

Галерея: Крушение самолета в стамбульском аэропорту

Обновление: Согласно обновленным данным министерства здравоохранения Турции, в результате аварии погибли три человека и еще 179 были госпитализированы с ранениями.

Турецкие СМИ опубликовали видео, снятое очевидцем, на котором виден разломанный фюзеляж и процесс эвакуации пассажиров.

Как сообщает "Медуза", после приземления самолет выехал за полосу и распался на три части: у него отвалились носовая часть и хвост. После самолет загорелся, но огонь быстро потушили спасатели.

На борту находились 177 человек - 171 пассажир и шесть членов экипажа. В первые часы сообщалось, что погибших нет, однако ближе к вечеру Турция подтвердила гибель одного пассажира - своего гражданина. На утро число погибших увеличилось до трех.

В самолете находились граждане Турции, США, Китая, Ирака, Израиля, Киргизии, Швеции, Сирии и Туркменистана.

Крушение потерпел самолет Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший регулярный внутренний рейс из Измира.

🔴 Turkey's transport minister says no loss of life in Istanbul plane crash.



The plane belonged to Pegasus, a Turkish carrier, and departed Izmir, 350 km SW of Istanbul.



The plane is said to have been carrying 177 passengers. pic.twitter.com/K6j8MePfCy — air plus news (english) (@airplusnews_EN) February 5, 2020