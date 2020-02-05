Ср, 5.02.2020
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Патриарх Кирилл носит элитные часы с бриллиантами
Фото

ФОТО: Pavel Golovkin / AP

У Патриарха Московского и всея Руси Кирилла есть люксовые часы Ulysse Nardin, цена которых превышает 16 тысяч долларов, а также спортивные часы Suunto стоимостью почти 56 тысяч рублей (порядка 800 евро). Об этом сообщает издание "Открытые медиа".

Издание проанализировало фотографии с патриархом. С часами Ulysse Nardin священнослужитель пришел в январе 2018 года на заседание Совета Федерации, где открыл цикл чтений "Нравственные ценности и будущее человечества". На снимке, который сделал корреспондент "Коммерсанта", видно, что на руке патриарха Кирилла часы Ulysse Nardin Dual Time 42 mm.

"Открытые медиа" сообщают, что у патриарха модель часов 2005 года. Корпус из нержавеющей стали, водонепроницаемый (до 100 метров), также у часов двойной циферблат, черный ремешок из кожи аллигатора и корпус с белыми бриллиантами. Сейчас такие часы уже не производят, но в Интернете их можно купить. Цена - от 16,1 тысячи долларов.

Есть у патриарха еще одни часы, которые не остались незамеченными. Это Suunto 9 BARO Titanium стоимостью 55990 рублей (около 800 евро). Они сделаны из титана, в них можно нырять на глубину до 100 метров. В пресс-службе Русской православной церкви на вопрос о том, откуда у патриарха Кирилла такие часы, изданию не ответили. 

Ранее, в 2012 году, в Интернете появилась фотография патриарха с визита в Украину в 2009 году. На его левой руке журналисты заметили швейцарские часы Breguet с корпусом из белого золота и ремешком из кожи крокодила. Такие часы стоят порядка 30-35 тысяч долларов.

Как сообщает "Дождь", на сайте патриарха отредактировали фото: часы с его руки убрали, но они остались в отражении на поверхности стола. Сам патриарх Кирилл тогда заявил, что эти часы ему подарили, однако он их никогда не надевал.

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