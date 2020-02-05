Патриарх Кирилл носит элитные часы с бриллиантами

Издание проанализировало фотографии с патриархом. С часами Ulysse Nardin священнослужитель пришел в январе 2018 года на заседание Совета Федерации, где открыл цикл чтений "Нравственные ценности и будущее человечества". На снимке, который сделал корреспондент "Коммерсанта", видно, что на руке патриарха Кирилла часы Ulysse Nardin Dual Time 42 mm.

Патриарх Кирилл в последние годы снова появлялся на публике в дорогих часах - в том числе он носил и Ulysse Nardin с алмазами за $16 100. Еще в его коллекции есть финские Suunto 9 BARO Titanium "для спортсменов, которым нужны бескомпромиссные спортивные… https://t.co/vgWVAuRuno — Открытые медиа (@OpenMedia_io) February 5, 2020

"Открытые медиа" сообщают, что у патриарха модель часов 2005 года. Корпус из нержавеющей стали, водонепроницаемый (до 100 метров), также у часов двойной циферблат, черный ремешок из кожи аллигатора и корпус с белыми бриллиантами. Сейчас такие часы уже не производят, но в Интернете их можно купить. Цена - от 16,1 тысячи долларов.

Есть у патриарха еще одни часы, которые не остались незамеченными. Это Suunto 9 BARO Titanium стоимостью 55990 рублей (около 800 евро). Они сделаны из титана, в них можно нырять на глубину до 100 метров. В пресс-службе Русской православной церкви на вопрос о том, откуда у патриарха Кирилла такие часы, изданию не ответили.

Ранее, в 2012 году, в Интернете появилась фотография патриарха с визита в Украину в 2009 году. На его левой руке журналисты заметили швейцарские часы Breguet с корпусом из белого золота и ремешком из кожи крокодила. Такие часы стоят порядка 30-35 тысяч долларов.