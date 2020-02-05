видео ⟩ Подробности трагической аварии на Лиепайском шоссе

Грузовик из Литвы направлялся в сторону Лиепаи. Его "подрезал" белый микроавтобус Volkswagen. Спасатели при помощи гидравлических инструментов вытащили водителя "бусика" и сразу передали медикам. К сожалению, пассажир получил очень мощный удар, и когда до него добрались, он был уже мертв.