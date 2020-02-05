Ср, 5.02.2020
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видео ⟩ Подробности трагичной аварии на Лиепайском шоссе

Скриншот с видео. Место происшествия

ФОТО: скриншот видео

В среду, 5 февраля, на Лиепайском шоссе произошло столкновение грузовика Volvo и микроавтобуса Volkswagen. Водитель микроавтобуса сильно пострадал, а его пассажир скончался еще до прибытия медиков, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3. 

Грузовик из Литвы направлялся в сторону Лиепаи. Его "подрезал" белый микроавтобус Volkswagen. Спасатели при помощи гидравлических инструментов вытащили водителя "бусика" и сразу передали медикам. К сожалению, пассажир получил очень мощный удар, и когда до него добрались, был мертв. 

Фура съехала в кювет, водитель не пострадал. Мужчина рассказал, что его сильно шокировало произошедшее.

"Один остановился. Он ехал оттуда, со стороны Лиепае, затормозил, и его выбросило сюда, на эту полосу... Удар и все.. Водитель и пассажир", - говорит потрясенный Витас. 

Столкновение произошло рядом с поворотом на Джуксте. Причины аварии выяснит полиция, пока же допускают, что водитель "бусика" хотел совершить левый поворот или же просто объехать остановившуюся машину. 

Видео: Подробности аварии в сюжете Degpunktā на латышском языке 

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