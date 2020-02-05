видео ⟩ Подробности трагичной аварии на Лиепайском шоссе

Грузовик из Литвы направлялся в сторону Лиепаи. Его "подрезал" белый микроавтобус Volkswagen. Спасатели при помощи гидравлических инструментов вытащили водителя "бусика" и сразу передали медикам. К сожалению, пассажир получил очень мощный удар, и когда до него добрались, был мертв.

Фура съехала в кювет, водитель не пострадал. Мужчина рассказал, что его сильно шокировало произошедшее.

"Один остановился. Он ехал оттуда, со стороны Лиепае, затормозил, и его выбросило сюда, на эту полосу... Удар и все.. Водитель и пассажир", - говорит потрясенный Витас.

Столкновение произошло рядом с поворотом на Джуксте. Причины аварии выяснит полиция, пока же допускают, что водитель "бусика" хотел совершить левый поворот или же просто объехать остановившуюся машину.