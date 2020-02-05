NEPLP сотрудничало со Службой госбезопасности СГБ по делу Baltijas mediju alianse

Глава NEPLP Ивар Аболиньш в интервью LTV указал, что не может комментировать состоявшиеся процессуальные действия на объектах Baltijas mediju alianse.

«Наше сотрудничество и имеющийся уголовный процесс, вчерашние действия [СГБ] я не могу комментировать. Могу лишь подтвердить, что мы сотрудничали с СГБ», - сказал Аболиньш.

Он указал, что NEPLP начало проверку истинных бенефициаров (получателей прибыли) «Первого Балтийского канала» еще до оперативных действий СГБ в помещениях Baltijas mediju alianse. На вопрос, может ли среди них быть Юрий Ковальчук, на которого распространяются санкции ЕС, Аболиньш указал, что не может это комментировать, на данный момент проверка истинных бенефициаров продолжается.

Обыски в Baltijas mediju alianse

Как сообщалось, начатый Службой государственной безопасности (СГБ) уголовный процесс о нарушении международных санкций, по которому одним из подозреваемых является совладелец и член правления Baltijas mediju alianse Олег Солодов, не повлияет на коммерческую деятельность медиагруппы, сообщила агентству LETA руководитель по маркетингу и общественным отношениям Baltijas mediju alianse Синдия Фриденберга. Ей неизвестно, изменилось ли что-то в доступе к счетам предприятия, но изменений в работе Baltijas mediju alianse нет и пока не будет.

В частности, «Первый Балтийский канал» будет работать как и раньше.

Как сообщалось, по подозрению в нарушении международных санкций СГБ провела во вторник, 4 февраля, несколько обысков в Риге и Таллинне, и в данном уголовном процессе одним из подозреваемых является совладелец и председатель правления Baltijas mediju alianse Олег Солодов.

Уголовный процесс начат 19 декабря 2019 года по ч. 3 ст. 84 Уголовного закона - о нарушении установленных ЕС санкций, которое совершила группа лиц по предварительному сговору.

В ООО Baltijas mediju alianse входят «Первый Балтийский канал», рекламные агентства «Первый Балтийский музыкальный канал» и Baltijas mediju reklāma, рекламное и медийное агентство Ren TV Baltic, распространитель телеканалов Tem LV, издательский дом Print Media, газеты «МК Латвия» и «МК Эстония».

Запрет на ретрансляцию нескольких российских телеканалов

Стоит напомнить, конце ноября 2019 года NEPLP решил на территории Латвии запретить несколько российских телеканалов. Сообщалось, что совет получил информацию, предоставленную госучреждением безопасности, что на данный момент в списке ретранслируемых в Латвии программ числятся некоторые каналы, которые входят в состав российского медиа-холдинга, где один из истинных бенефициаров включен в список персон, против которых Совет Евросоюза ввел санкции в связи с подрывом территориальной целостности Украины, ее суверенитета и независимости.