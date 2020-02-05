Чт, 6.02.2020
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  • Правозащитники: в колониях России пытки заключенных записывают на видео, чтобы отчитаться перед начальством

Правозащитники: в колониях России пытки заключенных записывают на видео, чтобы отчитаться перед начальством

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В аннексированном Крыму серьезный дефицит пресной воды.
  • Снимут ли с Трампа все обвинения? И каковы его шансы в предвыборной гонке?
  • За сутки от коронавируса умерли 65 человек.
  • В российских колониях пытки заключенных записывают на видео, чтобы отчитаться перед начальством. Об этом заявляют правозащитники.

Видео: ГЛАВНОЕ | 05.02.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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