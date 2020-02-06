ВОЗ: на данный момент нет эффективной терапии от нового вида коронавируса

Ранее американский фармконцерн Gilead заявил, что начал клинические испытания пациентов в Китае, инфицированных новым видом коронавируса. Представители компании сообщили, что экспериментальный препарат Remdesivir находится в стадии исследования, и пока нигде в мире не одобрен, сообщает Deutsche Welle.

ВОЗ сообщает, что в Китай отправится команда международных экспертов для работы с китайскими специалистами. ВОЗ полагает, что министерства здравоохранения всех стран должны передавать друг другу все последние данные.

По последним подсчетам, число заболевших составило 24627 человек, больше 3000 - в тяжелом состоянии. 493 - скончались.

Самая высокая смертность от эпидемии - в китайском городе Ухань, который стал эпицентром распространения 2019-nCoV.

Что касается Латвии, то в среду, 5 февраля, TVNET побывал в помещениях стационара Латвийского центра инфектологии для того, чтобы своими глазами увидеть обустроенные палаты, защитные костюмы и оборудование, необходимое для исследований в связи с распространением в мире нового коронавируса.

Однако повода для паники нет - на сегодняшний момент все лечебные заведения находятся в стадии готовности, случаи заражения не зафиксированы.