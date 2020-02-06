Чт, 6.02.2020
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Порзиньгису во время матча сломали нос. Он вернулся на поле

Кристап Порзиньгис

ФОТО: USA Today Sports/Scanpix

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис, выступающий в клубе Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс", в игре против "Мемфис Гриззлис" получил перелом носа. Об этом после окончании матча североамериканским СМИ рассказал сам спортсмен.

Баскетболисты "Даллас Маверикс" в среду, 5 февраля, уступили на своём поле "Мемфис Гриззлис" с результатом 107:121.

На счету Порзиньгиса 32 очка, 12 отскочивших мяча, две результативные передачи, два перехвата мяча, блокировка броска, три нарушения правил, коэффициент эффективности составил +4.

Травму Порзиньгис получил в третьей четверти игры — во время борьбы под кольцом, Джош Джексон случайно задел локтем нос латвийца, после чего тот был вынужден оставить поле.

Позже Порзиньгис вернулся в игру, однако по её окончании, уже в раздевалке, признался журналистам, что его нос — сломан.

"Нос сломан. Уже сказал врачу, что головной боли нет, чувствую себя хорошо, поэтому мне разрешили вернуться на поле. В четверг отправлюсь к специалисту, который осмотрит нос. Потом и решим о дальнейших действиях", — сказал латвийский спортсмен.

После визита к врачу в четверг также станет ясно, примет ли Порзиньгис участие в следующей игре "Даллас Маверикс".

Не исключено, что играть лиепайчанину придётся в специальной защитной маске на лице. 

Кстати, ещё примерно три игры "Даллас Маверикс" придётся провести без своего лидера Луки Дончича — он лечит травму лодыжки.

Следующую гостевую игру далласская команда проведет в ночь на субботу против "Вашингтон Уизардс".

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