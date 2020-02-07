В чём фишка? ⟩ "Мы достигли точки невозврата": Иван Дорн о музыке, Риге и экологии

Осенью 2019 года TVNET запустил развлекательное шоу на русском языке "В чём фишка?". Нашим новым гостей неожиданно стал популярный артист Иван Дорн.
Иван Дорн – украинский исполнитель, известный своими популярными хитами "Стыцамэн", "Бигуди", "Северное сияние", "Тем более" и т.д. Артиста тогда называли "Прорывом года" и "главным героем молодых музыкантов".
В 2016 году Иван стал работать над англоязычным альбомом и кардинально сменил образ, обрив голову наголо и отпустив бороду. В 2019 году он обратился к вопросам экологии. Вышло стихотворное обращение "Экоманифест" и сингл "Дичь".
Иван Дорн посетил Ригу в рамках промо-акции своего сольного концерта, который состоится 14 марта в концертном зале Palladium.
Певец рассказал нам:
- Зачем он снимает ролики о закулисной жизни;
- Важно ли иметь миллиарды слушателей;
- О странной реакции рижан на выступление;
- Что значит быть "осознанным землянином";
- О причинах слушать Ивана Дорна.
Впрочем, в нашем разговоре было и многое другое.
Видео: Иван Дорн на программе "В чём фишка?"