Пт, 7.02.2020
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В чём фишка? ⟩ "Мы достигли точки невозврата": Иван Дорн о музыке, Риге и экологии

Иван Дорн

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

Осенью 2019 года TVNET запустил развлекательное шоу на русском языке "В чём фишка?". Нашим новым гостей неожиданно стал популярный артист Иван Дорн

Иван Дорн – украинский исполнитель, известный своими популярными хитами "Стыцамэн", "Бигуди", "Северное сияние", "Тем более" и т.д. Артиста тогда называли "Прорывом года" и "главным героем молодых музыкантов".

В 2016 году Иван стал работать над англоязычным альбомом и кардинально сменил образ, обрив голову наголо и отпустив бороду. В 2019 году он обратился к вопросам экологии. Вышло стихотворное обращение "Экоманифест" и сингл "Дичь".

Иван Дорн посетил Ригу в рамках промо-акции своего сольного концерта, который состоится 14 марта в концертном зале Palladium.

Певец рассказал нам:

  • Зачем он снимает ролики о закулисной жизни;
  • Важно ли иметь миллиарды слушателей;
  • О странной реакции рижан на выступление;
  • Что значит быть "осознанным землянином";
  • О причинах слушать Ивана Дорна.

Впрочем, в нашем разговоре было и многое другое.

Видео: Иван Дорн на программе "В чём фишка?"

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