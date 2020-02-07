В чём фишка? ⟩ "Мы достигли точки невозврата": Иван Дорн о музыке, Риге и экологии

Иван Дорн – украинский исполнитель, известный своими популярными хитами "Стыцамэн", "Бигуди", "Северное сияние", "Тем более" и т.д. Артиста тогда называли "Прорывом года" и "главным героем молодых музыкантов".

В 2016 году Иван стал работать над англоязычным альбомом и кардинально сменил образ, обрив голову наголо и отпустив бороду. В 2019 году он обратился к вопросам экологии. Вышло стихотворное обращение "Экоманифест" и сингл "Дичь".