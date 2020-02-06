"Шел по улице, открыл машину телефоном, уехал". Разбираемся в сервисе каршеринга

Будущее наступило - уже несколько лет жители столицы могут взять машину с помощью телефона, совершить поездку за рулем, и точно также, с помощью телефона, закрыть машину, оставив ее на муниципальной парковке, около торгового центра или в другом разрешенном месте. Сегодня мы разбираемся, что такое сервис коллективного пользования машин - каршеринг, и действительно ли это так выгодно, как говорят многие.
Как это работает? Кратко:
Вы скачиваете мобильное приложение на свой смартфон, регистрируетесь, предоставляете данные о своей платежной карте и водительском удостоверении. После успешной регистрации и подтверждения ваших документов можно начинать поездку.
На мультимедийной карте вы видите, какие автомобили в настоящее время свободны, и где они находятся. Двери выбранного автомобиля открываются с помощью соответствующей кнопки в приложении. Проверяете, все ли в порядке с автомобилем и начинаете поездку. Стоимость поездки насчитывается либо за каждую минуту в пути, либо за каждую минуту и каждый километр в пути (зависит от сервиса), и может отличаться в зависимости от компании и выбранного тарифа. После того, как поездка завершена, вы должны оставить машину в рамках разрешенной зоны - в противном случае вас оштрафуют.
Пока кто-то только присматривается к перспективе использования каршеринга, некоторые уже давно активно пользуются этим благом цивилизации.
Сегодня TVNET попытается разобраться, действительно ли это так удобно и выгодно, и стоит ли отказываться от личного автомобиля, пересев за руль арендованного авто.
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