"Шел по улице, открыл машину телефоном, уехал". Разбираемся в сервисе каршеринга

На мультимедийной карте вы видите, какие автомобили в настоящее время свободны, и где они находятся. Двери выбранного автомобиля открываются с помощью соответствующей кнопки в приложении. Проверяете, все ли в порядке с автомобилем и начинаете поездку. Стоимость поездки насчитывается либо за каждую минуту в пути, либо за каждую минуту и каждый километр в пути (зависит от сервиса), и может отличаться в зависимости от компании и выбранного тарифа. После того, как поездка завершена, вы должны оставить машину в рамках разрешенной зоны - в противном случае вас оштрафуют.