Пт, 7.02.2020
Чувствовала себя, как на работе. Но когда ребенок уже родился, наступила эйфория, я чуть не расплакалась. Такой хорошенький мальчик родился. Слава богу, все прошло без осложнений. Иначе мы бы к этому не были готовы. Алена Федченко, врач, принимавшая роды в самолёте

"Шел по улице, открыл машину телефоном, уехал". Разбираемся в сервисе каршеринга

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Путь пользователя каршеринга. От старта до финиша

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

Будущее наступило - уже несколько лет жители столицы могут взять машину с помощью телефона, совершить поездку за рулем, и точно также, с помощью телефона, закрыть машину, оставив ее на муниципальной парковке, около торгового центра или в другом разрешенном месте. Сегодня мы разбираемся, что такое сервис коллективного пользования машин - каршеринг, и действительно ли это так выгодно, как говорят многие.

Как это работает? Кратко:

Вы скачиваете мобильное приложение на свой смартфон, регистрируетесь, предоставляете данные о своей платежной карте и водительском удостоверении. После успешной регистрации и подтверждения ваших документов можно начинать поездку.

На мультимедийной карте вы видите, какие автомобили в настоящее время свободны, и где они находятся. Двери выбранного автомобиля открываются с помощью соответствующей кнопки в приложении. Проверяете, все ли в порядке с автомобилем и начинаете поездку. Стоимость поездки насчитывается либо за каждую минуту в пути, либо за каждую минуту и каждый километр в пути (зависит от сервиса), и может отличаться в зависимости от компании и выбранного тарифа. После того, как поездка завершена, вы должны оставить машину в рамках разрешенной зоны - в противном случае вас оштрафуют.

Пока кто-то только присматривается к перспективе использования каршеринга, некоторые уже давно активно пользуются этим благом цивилизации.

Сегодня TVNET попытается разобраться, действительно ли это так удобно и выгодно, и стоит ли отказываться от личного автомобиля, пересев за руль арендованного авто. 

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Путь пользователя каршеринга. От старта до финиша

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