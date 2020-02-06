Чт, 6.02.2020
Я за секунду вспомнила все, что когда-то учила. Ни один мускул не дрогнул. Я просто начала делать свою работу. Надела перчатки, подготовила роженицу. Ребенок вот-вот должен был появиться на свет. Это был уже второй период родов. Алена Федченко, врач, принимавшая роды в самолёте

Выдающаяся гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить собой

Александра Солдатова

ФОТО: AFP/SCANPIX

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова после попытки суицида госпитализирована в одну из московских больниц, сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.

"В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А.Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия.

На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает", – заявил собеседник агентства.

Телеграм-канал "Мутко против" отмечает, что у российской гимнастки глубокие порезы на левой руке. 

"Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу", - привёл слова спортсменки Mash.

Двумя днями ранее, 4 февраля, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала в интервью, что гимнастка не выступит на этапе Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что некоторое время назад, в сентябре прошло года, уже сообщалось о проблемах со здоровьем спортсменки - Александра потеряла сознание и досрочно завершила выступления на финальном этапе Кубка вызова в Португалии.

Александра не поехала на чемпионат мира 2019 года в Баку и больше с тех пор не принимала участия в соревнованиях, отмечает "Спорт-Экспресс".

В то же время в последнее время в профиле Солдатовой появлялись жизнерадостные фотографии с горнолыжных склонов и солнечного Тенерифе, никак не свидетельствовавшие о суицидальных настроениях. Девушка писала, что посвящает свободное время здоровью и восстановлению. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ