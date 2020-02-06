Выдающаяся гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить собой

"В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А.Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия.

На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает", – заявил собеседник агентства.

Телеграм-канал "Мутко против" отмечает, что у российской гимнастки глубокие порезы на левой руке.

"Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу", - привёл слова спортсменки Mash.

Двумя днями ранее, 4 февраля, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала в интервью, что гимнастка не выступит на этапе Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что некоторое время назад, в сентябре прошло года, уже сообщалось о проблемах со здоровьем спортсменки - Александра потеряла сознание и досрочно завершила выступления на финальном этапе Кубка вызова в Португалии.

Александра не поехала на чемпионат мира 2019 года в Баку и больше с тех пор не принимала участия в соревнованиях, отмечает "Спорт-Экспресс".