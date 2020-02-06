Заболеваемость гриппом снижается

На прошлой неделе в больницах с гриппом и его осложнениями находились 98 пациентов.

Ни один из больных гриппом на прошлой неделе не скончался. В целом с начала сезона от гриппа и его осложнений умерли 13 человек.

Самая высокая заболеваемость гриппом наблюдается среди детей до 14 лет.