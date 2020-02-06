Чт, 6.02.2020
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Заболеваемость гриппом снижается

Иллюстративное фото

ФОТО: Depositphotos.com/ Pexels.com

На прошлой неделе заболеваемость гриппом снизилась до 80 случаев на 100 000 человек, а число госпитализированных с гриппом уменьшилось до 78 человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

На прошлой неделе в больницах с гриппом и его осложнениями находились 98 пациентов.

Ни один из больных гриппом на прошлой неделе не скончался. В целом с начала сезона от гриппа и его осложнений умерли 13 человек.

Самая высокая заболеваемость гриппом наблюдается среди детей до 14 лет.

Заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей на прошлой неделе составила 1080,2 случая на 100 000 населения. Этими инфекциями также больше всего болеют дети до 14 лет.

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