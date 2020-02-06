Фото ⟩ Спасателям в Эстонии пришлось разбивать окна, чтобы потушить Audi

RUS TVNETНовостиКриминал и ЧПСпасателям в Эстонии пришлось разбивать окна, чтобы потушить Audi 6 февраля 2020, 13:52Фото ⟩ Спасателям в Эстонии пришлось разбивать окна, чтобы потушить AudiРусский TVNETВ Тарту загорелся автомобиль Audi.ФОТО: Jürgen PuistajaМинувшей ночью в эстонском городе Тарту пожарным пришлось тушить загоревшийся автомобиль марки Audi, пишет Rus.Postimees.Спасатели прибыли на вызов в 1.40. На месте было обнаружено, что загорелась передняя часть Audi и огонь распространился также на салон.ФОТО: Jürgen PuistajaСпасатели для работ по тушению вынуждены были разбить часть окон автомобиля. Причины возгорания выясняет полиция.ФОТО: Jürgen Puistaja audiпожарспасателитарту