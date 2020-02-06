Чт, 6.02.2020
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Фото ⟩ Спасателям в Эстонии пришлось разбивать окна, чтобы потушить Audi

В Тарту загорелся автомобиль Audi.

ФОТО: Jürgen Puistaja

Минувшей ночью в эстонском городе Тарту пожарным пришлось тушить загоревшийся автомобиль марки Audi, пишет Rus.Postimees.

Спасатели прибыли на вызов в 1.40. На месте было обнаружено, что загорелась передняя часть Audi и огонь распространился также на салон.

ФОТО: Jürgen Puistaja

Спасатели для работ по тушению вынуждены были разбить часть окон автомобиля. Причины возгорания выясняет полиция.

ФОТО: Jürgen Puistaja

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