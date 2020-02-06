Русский журналист: "Хабибу место в родном селе, а не на мировой арене"

Ранее в одном из торговых центров Москвы на турнире по ММА произошла массовая драка. Комментируя инцидент, журналист выразил сожаление по поводу популярности смешанных единоборств как таковых.

"Россия стала буквально мировым лидером по смешанным единоборствам. Вот это — самая большая опасность, самая большая дикость, самый большой ад. [...] Сошлюсь на страну, где я нахожусь телесно, страну с давними джентльменскими традициями. Естественно, эти джентльмены здесь играют в крикет, в регби, в поло, в серьезные игры. Драки дикарей, драки животных, бои без правил, когда люди избивают друг друга в кровь, насмерть и так далее, а сидящее на трибунах быдло улюлюкает и радуется, когда один другому разбил голову — это, конечно, мерзость", — сказал публицист.

Кашин добавил, что бойцы ММА не должны быть национальными героями, а смешанные единоборства следует и вовсе запретить на законодательном уровне.

"Очередное ЧП на турнире по ММА должно стать поводом для выяснения, нужны ли в России смешанные единоборства. [...]

Когда у нас есть набор современных героев — летчик, посадивший самолет в кукурузу, спортсмены-олимпийцы великие, и Хабиб Нурмагомедов — конечно, этот Хабиб лишний.

Хабибу место в его родовом селе, а не на мировой арене представлять Российскую Федерацию. [...]

Слово "Хабиб" — не страшное, слово Хабиб смешное, поскольку он скорее комическая фигура, которая дискредитирует Россию на мировой арене", — заключил публицист.

Позже заявления Кашина прокомментировал отец Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов.

"Да я даже не хочу комментировать такое. Это же обычные завистники и хейтеры. Их никто не отменял. У нас сейчас бой с Фергюсоном, мы готовимся, а завистники пытаются всячески помешать", — цитирует Нурмагомедова-старшего издание "Подъём".

Сам Нурмагомедов вскоре после высказываний Кашина опубликовал в Instagram пост, в котором размышляет о том, должен ли популярный спортсмен быть примером для подражания.

Тем временем сам Кашин уже заявил о поступающих в его адрес угрозах физической расправы от поклонников Нурмагомедова.