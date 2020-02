Русский журналист: "Хабибу место в родном селе, а не на мировой арене"

Самый большой минус в популярности я нашёл - это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания. - Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким. - Я мусульманин и как для верующего человека у нас в религии есть пример для подражания, это посланник Аллаха - Мухаммад ( да благословит его Аллах и да приветствует) - Я считаю, что ни я и ни один боец и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права - быть примером для подражания. - Я могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и в напоминаниях.

