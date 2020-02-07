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Колено является самым большим суставом в организме человека. Ежедневно колено подвергается большой нагрузке - во время прогулки, беге, во время прыжков, поднимаясь по лестнице, даже когда садимся и вставаем мы опираемся на коленные суставы. Часто суставы страдают от регулярной перегрузки и даже от микротравм, на которые мы обращаем внимание только когда появляется чувство нестабильности и боли в колене, которое уже вызывает сильный дискомфорт или даже ограничивает движение.

Защитить колени- уберечь коленные суставы от травм, поддержать и спасти от боли - теперь может каждый!

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Новая модель наколенника для поддержки коленного сустава немецкого производителя Bauerfeind GenuTrein теперь стала одной из самых выдающихся медицинских фиксаторов для колена. Фиксатор для коленного сустава от Bauerfeind можно преобрести у нас: navlaikasapem.lv

В чем скрывается уникальность этого наколенника?

НОВАЯ ТЕХНИКА плетения ткани обеспечивает максимальное прилегание и адаптацию, соответствие формы фиксатора к коленному суставу, обеспечивая стабильность коленного сустава.

КОМФОРТНАЯ КОЛЬЦЕВИДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ ВСТАВКА с помощью дополнительных опорных силиконовых подушечек эффективно снимает боль при натяжении связок.

ЭЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ позволяет легко надевать и снимать фиксатор, одновременно сохраняя правильную позицию, правильное размещение на колене даже во время активных движений.

«Воздухопроницаемость на 20% больше. На 19% легче по весу»

Новый фиксатор для колена GenuTrain теперь обеспечивает дополнительный комфорт- на 20%, более эффективную воздухопроницаемость ,способствует дополнительной вентиляции кожи для ощущения комфорта на протяжении всего дня. Инновационный фиксатор теперь стал на 19% легче по весу, что делает его практически незаметным для пользователя.

Показаниями к применению фиксатора колена GenuTrain:

являются следующие симптомы;

чувство нестабильности в колене;

повышенное раздражение;

боль;

скопление жидкости в синовиальной (околосуставной) сумке колена.

Мы рекомендуем GenuTrain в качестве удобного и эффективного терапевтического приспособления для следующих диагнозов:

растяжение связок, смещения коленной чашечки;

артрит, остеоартрит (остеоартроз), другие дегенеративные заболевания суставов;

тендинопатия, тендомиопатия, менископатия;

пред- или послеоперационное раздражение и воспаление;

болезнь Осгуда-Шлаттера (Osgood–Schlatter disease — остеохондропатия бугристости большеберцовой кости);

неспецифическая боль.