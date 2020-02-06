В Кремле журналистам и чиновникам перед встречей с Путиным начали измерять температуру

В четверг Кремль сообщил, что, принимая опасения о распространении китайского коронавируса, начат проверять температуру тела у должностных лиц и журналистов, посещающих мероприятия с участием президента России Владимира Путина, сообщает AFP.
"Это мероприятия по безопасности", - рассказал "РИА Новости"пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после проверки журналистов в Кремле.
На мероприятиях, в которых принимает участие Путин, проверяют всех посетителей.
"Сейчас в Кремле проводится новая процедура проверки - термальной камерой проверяется ваша температура", - написал в Facebook журналист канала "РЕН ТВ" Антон Желнов.
Чиновники подтвердили, что мероприятия связаны с опасениями о распространении коронавируса в России.
У России общая граница с Китаем протяженностью 4000 километров, и пока что в РФ подтверждены два случая заболевания коронавирусом.
Оба заболевших - граждане Китая, все они лечатся в больницах Сибири.
Россия закрыла границу с Китаем и реализует ряд других мероприятий, чтобы снизить риски распространения вируса.
Последние мероприятия по безопасности в Кремле - не удивительны, учитывая, что Владимир Путин всегда обращает чрезвычайное внимание на риски, которые могут угрожать его здоровью.
В прошлом году на официальный ужин саммита G20 в Японии Путин пришел со своей кружкой, что вызвало слухи о том, что он страдает от паранойи.