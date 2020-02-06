В Кремле журналистам и чиновникам перед встречей с Путиным начали измерять температуру

"Это мероприятия по безопасности", - рассказал "РИА Новости"пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после проверки журналистов в Кремле.

На мероприятиях, в которых принимает участие Путин, проверяют всех посетителей.

"Сейчас в Кремле проводится новая процедура проверки - термальной камерой проверяется ваша температура", - написал в Facebook журналист канала "РЕН ТВ" Антон Желнов.

Чиновники подтвердили, что мероприятия связаны с опасениями о распространении коронавируса в России.

У России общая граница с Китаем протяженностью 4000 километров, и пока что в РФ подтверждены два случая заболевания коронавирусом.

Оба заболевших - граждане Китая, все они лечатся в больницах Сибири.

Россия закрыла границу с Китаем и реализует ряд других мероприятий, чтобы снизить риски распространения вируса.

Последние мероприятия по безопасности в Кремле - не удивительны, учитывая, что Владимир Путин всегда обращает чрезвычайное внимание на риски, которые могут угрожать его здоровью.