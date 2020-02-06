В аэропорту "Рига" появились "антикоронавирусные" советы для путешественников

Советы для путешественников, которые отправляются на территории, затронутые новым коронавирусом 2019-nCoV. Избегайте контакта с больными людьми, особенно с теми, у кого кашель

Избегайте контакта с животными, их выделениями и фекалиями

Перед едой, после посещения туалета и контакта с животными, мойте руки с мылом или используйте средства для дезинфекции

ФОТО: TVNET

Как уже сообщал портал TVNET, во вторник вечером, 4 февраля, в Рижском международном аэропорту приземлился частный самолет из Китая. Его пассажиры и экипаж провели ночь в Латвии и вылетели в среду утром. Люди, прибывшие в Ригу, подверглись профилактическим мерам из-за угроз коронавируса.

В Латвии не введен никакой запрет на поездки из-за угрозы коронавируса, но пограничная служба принимает превентивные меры, которым подверглись и люди, прибывшие на этой неделе частным рейсом.

Между Латвией и Китаем нет регулярных пассажирских авиаперевозок.

В Латвии уже в четырех случаях возникали подозрения на возможное заболевание коронавирусом, но ни один из них не подтвердился, сообщил руководитель клиники неотложной медицины и приема пациентов Латвийского центра инфектологии (ЛИЦ) Рижской Восточной клинической университетской больницы Алексей Вишняков.