В аэропорту "Рига" появились "антикоронавирусные" советы для путешественников

В связи с распространением нового китайского коронавируса в аэропорту "Рига" появилась памятка-предупреждение для тех, кто отправляется в регионы, затронутые заболеванием.
Советы для путешественников, которые отправляются на территории, затронутые новым коронавирусом 2019-nCoV.
- Избегайте контакта с больными людьми, особенно с теми, у кого кашель
- Избегайте контакта с животными, их выделениями и фекалиями
- Перед едой, после посещения туалета и контакта с животными, мойте руки с мылом или используйте средства для дезинфекции
Как уже сообщал портал TVNET, во вторник вечером, 4 февраля, в Рижском международном аэропорту приземлился частный самолет из Китая. Его пассажиры и экипаж провели ночь в Латвии и вылетели в среду утром. Люди, прибывшие в Ригу, подверглись профилактическим мерам из-за угроз коронавируса.
В Латвии не введен никакой запрет на поездки из-за угрозы коронавируса, но пограничная служба принимает превентивные меры, которым подверглись и люди, прибывшие на этой неделе частным рейсом.
Между Латвией и Китаем нет регулярных пассажирских авиаперевозок.
В Латвии уже в четырех случаях возникали подозрения на возможное заболевание коронавирусом, но ни один из них не подтвердился, сообщил руководитель клиники неотложной медицины и приема пациентов Латвийского центра инфектологии (ЛИЦ) Рижской Восточной клинической университетской больницы Алексей Вишняков.
Все пациенты, которые были обследованы в инфекционной больнице, недавно побывали в Китае. Один из пациентов обратился в ЛИЦ сам, а остальные были доставлены медиками Службы неотложной медицинской помощи.